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Глобальное потепление и климат Земли 31 минута назад

Новости Наука

30 октября 201817:19 Анатолий Глянцев

Майнинг биткоинов может радикально изменить климат за 20 лет

Массовый майнинг биткоинов может обернуться непредсказуемыми экологическими последствиями.
Иллюстрация Global Look Press.

Увлечение человечества энергоёмкой добычей криптовалюты может очень дорого обойтись планете. Если майнинг биткоинов будет развиваться нынешними темпами, то уже через 10–15 лет на Земле потеплеет в среднем на 2° C. Как известно, последствия этого изменения климата могут быть очень неприятными.

Такой вывод сделан в научной статье, опубликованной в журнале Nature Climate Change группой во главе с Камило Морой (Camilo Mora) из Гавайского университета в Маноа.

Напомним, что биткоин – это появившаяся в 2008 году виртуальная валюта. Она не привязана ни к одному центральному банку или другому государственному органу в мире.

Попытать счастья в добыче биткоинов может любой: для этого достаточно установить на компьютер специальную программу (а порой её устанавливают на машины ничего не подозревающих людей хакеры). Задача программы – угадать немногие верные коды, предусмотренные разработчиком, среди огромного количества вариантов. Если код подобран правильно, считается, что программа добыла новый биткоин.

Проблема в том, что верных вариантов ничтожно мало по сравнению с неверными. Программный "базис" биткоинов написан так, чтобы их общее количество в мировом обороте не превышало некоторой предельной суммы. Таким образом, эта криптовалюта противопоставляется обычным деньгам, которых теоретически можно напечатать сколько угодно (правда, они из-за этого обесцениваются, так как количество реального золота, хранящегося в банках и обеспечивающего эти бумаги, не меняется).

По мысли таинственного создателя биткоина Сатоши Накамото, биткоин аналогичен золоту. Любой старатель может намыть себе немного золотого песка, но для этого придётся изрядно потрудиться. А главное, никто не может создавать себе доходы "из воздуха", просто напечатав нужное количество банкнот на бумаге. Поэтому и золото не обесценивается и будет оставаться надёжным и выгодным вложением, до тех пор пока его по тем или иным причинам не станет в мире слишком много.

Курс биткоина начал быстро расти в 2010 году. В 2011 году он сравнялся по ценности с долларом. В 2017 году этот рост приобрёл взрывной характер: к январю 2018 года один биткоин стоил около $19 тысяч. Затем он так же резко упал, но и сегодня за биткоин предлагают более 400 тысяч рублей. Тот, кто в своё время понял, что за этой криптовалютой будущее и купил биткоины ещё по цене в несколько центов за штуку, превратился в состоятельных людей.

Постепенно добывать (майнить) новые биткоины начали и несведущие в мировой экономике и современных технологиях люди. Но, как уже было сказано, для майнинга компьютеру требуется перебрать много вариантов заветного кода, а значит, и электрической энергии этот процесс потребляет немало (и будет потреблять ещё больше в дальнейшем). Нетрудно представить, какими будут последствия для экологии. Ведь для производства электричества в мире по-прежнему сжигаются миллионы тонн ископаемого топлива.

"В настоящее время основными движущими силами продолжающегося изменения климата считаются выбросы, появляющиеся в ходе движения транспорта, [строительства] жилья и [производства] продовольствия. Это исследование иллюстрирует, что в этот список следует добавить и [майнинг] биткоинов", – говорит соавтор статьи Кэти Таладай (Katie Taladay), также из Гавайского университета в Маноа.

По подсчётам авторов, только в 2017 году производство электроэнергии, потраченной майнерами, добавило атмосфере планеты 69 миллионов (!) тонн углекислого газа.

Что будет дальше? Исследователи рассчитали несколько сценариев роста масштабов майнинга, основываясь на скорости, с которой общество осваивало некоторые другие технологии.

Также авторы учли вероятное географическое положение центров майнинга и "углеродную стоимость" произведённой там электроэнергии. Получились оценки будущих выбросов, которые учёные заложили в климатическую модель.

Выводы получились тревожными. Согласно даже самому консервативному сценарию, рост майнинга приведёт к повышению средней температуры земного шара на 2° C всего за 22 года. При средних темпах развития майнерства тот же "успех" будет достигнут ещё раньше: всего за 16 лет.

Между тем "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) уже писали о том, к каким глобальным изменениям может привести потепление всего на полградуса за столетие. Что уж говорить о двух градусах за 15–20 лет. Последствия могут быть просто катастрофическими.

Разумеется, корректность выводов авторов должна быть проверена независимыми экспертами. Но если они подтвердятся, это будет крайне тревожным сигналом для человечества.

"Очевидно, что любая дальнейшая разработка [в области] криптовалют обязательно должна стремиться к сокращению спроса на электроэнергию, чтобы избежать потенциально разрушительных последствий глобального потепления на 2° C", – резюмирует Мора.

Напомним, что ранее "Вести.Наука" писали о том, какое воздействие на глобальную экосистему оказало окончание последней ледниковой эпохи и о том, как следующему "замерзанию Земли" могли помешать древние земледельцы.

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