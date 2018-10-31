Стивен Сигал посетил собрание руководителей московских театров

В Москве в особняке Смирнова собрались руководители более 80 столичных театров. Это новый формат: первая такая встреча прошла в сентябре, и тогда ее участники решили общаться ежемесячно.

Поприветствовать "Директорскую ложу" приехал и американский актер Стивен Сигал, получивший российское гражданство. Поговорить руководителям есть о чем: это и развитие более тесных контактов, и сохранение репертуарного театра, и поддержка творческих инициатив, передает телеканал "Россия 24".