Трамп отнимет у детей нелегалов право на автоматическое гражданство США

Убрать магнит для мигрантов. Дональд Трамп пообещал подписать указ, который лишит права на автоматическое гражданство детей нелегальных мигрантов, а также тех, кто не является гражданами США.

Люди набиваются в грузовики, рискуя затоптать друг друга. Переплывают реки, спят на земле. Так называемые караваны мигрантов — около семи тысяч человек — идут к границе США. Туда по приказу Трампа уже перебрасывают войска. Трамп не любит мигрантов, считает их угрозой и не скрывает этого.

Он решил поставить еще одни заслон – подписать указ, который отменит автоматическое предоставление гражданства по праву рождения для детей нелегалов и неграждан страны. Потому что выслать родителей гражданина США гораздо сложнее.

"Сейчас мои советники говорят, что для решения вопроса будет достаточно моего указа, — говорит Трамп. — Посмотрите, как это смешно: мы единственная страна в мире, куда можно приехать, фактически уже имея ребенка, и ребенок, появляясь на свет, становится гражданином США. Лет на 85, со всеми привилегиями. Это глупо, это должно закончится. Мы уже обсуждаем этот вопрос, решение точно будет".

Однако только воли президента тут может быть недостаточно. Это право гарантирует 14 поправка к Конституции, которую приняли полтора века назад, после Гражданской войны. И многие в Штатах политику президента откровенно не одобряют.

"Президент не может вычеркнуть Конституцию с исполнительным распоряжением, а 14 поправка ясно гарантирует гражданство, — напоминает Омар Джавдат, руководитель американского союза защиты гражданских свобод. — Это прозрачная и откровенно неконституционная попытка посеять раздор и разжечь пламя анти-миграционной ненависти".

Не говоря уже о попытке Трампа указать на абсурдность такой практики. На самом деле США — далеко не единственная страна, где новорожденные автоматически получают гражданство. В списке – около четырех десятков стран, в том числе, например, Мексика и Канада. Соседям Трамп уже пригрозил приостановить новое соглашение о свободной торговле, если те не остановят поток беженцев. В свое оправдание Трамп намекает, что хочет защитить Штаты от террористов, которые, по его словам, "просочились в колонны".

"Когда вы смотрите на этот караван, вы видите, что там большой процент мужчин — молодых и сильных, что там много плохих людей, которым платят за то, что они там, — говорит президент США. — Мы не хотим видеть их в нашей стране, не хотим, чтобы они пришли к нам. Им стоило бы официально подать заявление на гражданство, миллионы именно так приезжают к нам на законных основаниях".

Впрочем, в западной прессе караван уже назвали "подарком для Трампа перед выборами в конгресс". Хотя мигранты дойдут до американской границы только через несколько недель, американский лидер уже сейчас вновь говорит об угрозе нелегальной миграции с удвоенной силой.

Строительство стены на границе с Мексикой было одним из его ключевых предвыборных обещаний, и сторонники Трампа надеются, что избиратели и теперь будут активнее участвовать в выборах.

Гражданство по праву земли – или как его называют юристы, Jus soli, стало популярно в северо- и южноамериканских колониях, а позже и странах, которые из этих колоний вышли. Сегодня подобные нормы есть почти во всех государствах Нового света. Из крупных – США, Канада, Бразилия, Аргентина, Мексика, Чили, всего более 35 стран.

В последние три десятилетия все активнее пересматривают свои законы страны Старого Света. И постепенно отказываются от так называемого Jus sanguinis, "права крови", когда право на паспорт страны при рождении получают только дети граждан. Так поступили в частности Великобритания, Испания, Португалия, Франция, Греция. Правда, в Старом Свете обычно есть разные ограничения – например, в Британии, чтобы ребенок получил паспорт, к моменту его десятилетия родитель должен хотя бы иметь легальный статус на пребывание. Таких государств с ограничениями сегодня 24. А две страны, которые раньше предоставляли гражданство по праву земли, такую норму недавно отменили. Это Индия и Мальта. Обе сделали это под влиянием анти-мигрантских настроений.