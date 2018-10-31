Новости Происшествия

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31 октября 201809:41

В Архангельске у входа в здание ФСБ прогремел взрыв

Сегодня утром возле здания отделения УФСБ по Архангельской области произошел небольшой взрыв.

 

По предварительной информации погиб один человек, не являющийся сотрудником органов безопасности.

Улицы рядом перекрыты, на месте происшествия работают полицейские, пожарные и медики.

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