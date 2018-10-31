Гидрометцентр: зима в Москве начнется ближе к Новому году

Зима в этом году не будет ранней и начнется ближе к Новому году. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев. Весь ноябрь температура будет выше ноля.

По его словам, обычно устойчивый переход температуры через ноль происходит в десятых числах ноября, а снежный покров устанавливается в конце ноября. В этом году переход температуры в сторону отрицательных значений откладывается, передает РИА Новости.

Также Киктев дал прогноз на ноябрьские праздники. Погода на длинных выходных будет дождливая, так как атмосферные фронты перемещаются с Балтики в нашу сторону.

По его словам, фронты принесут в Москву осадки. Так, ночью 3 ноября пройдет небольшой дождь. Днем дождь усилится и продолжится в воскресенье. В понедельник зона осадков переместится на восток, погода будет сухой.

При этом будет тепло: в субботу днем в Москве и области — 5-10 градусов выше ноля, ночью в субботу и воскресенье — от 0 до плюс 5, в понедельник — от минус 1 до плюс 4. Это существенно выше климатической нормы.