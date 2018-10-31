Заглянуть в подгузник: учёные выяснили, как можно улучшить состояние недоношенных детей

Исследователи продолжают изучать таинственный мир микроорганизмов, влияющих на здоровье и развитие людей даже больше, чем можно себе представить. Правда, обычно учёные изучают микробиоту кишечника взрослых людей. На этот раз специалисты выяснили, что более здоровая микробиота может помочь недоношенным детям расти быстрее. Более того, полезные бактерии могут уменьшить или даже предотвратить развитие у них хронических проблем со здоровьем.

В последние годы изучение микробиоты кишечника стало одним из ключевых направлений медицинских исследований. Некоторые эксперты даже предлагают создать своего рода "Ноев ковчег" кишечных бактерий, чтобы уберечь их от уничтожения антибиотиками и сохранить для будущих поколений людей.

И не зря, поскольку эти микроорганизмы влияют на риск развития диабета, аутоиммунных заболеваний, сердечно-сосудистых болезней и даже, по некоторым сведениям, болезнь Альцгеймера.

Как предполагают учёные, в будущем манипулирование количеством определённых видов бактерий может стать частью лечения ожирения или профилактики рака. (Учитывая то, что кишечные бактерии "решают", каков будет исход противораковый терапии).

Как уже отмечалось выше, обычно специалисты изучают микробиоту взрослых людей. Команда педиатров и микробиологов из Медицинского центра при Рочестерском университете решила изучить, как микробиота кишечника может влиять на здоровье недоношенных детей.

Чтобы более подробно изучить совокупность микроорганизмов ЖКТ, учёные собрали образцы кала 95 недоношенных малышей, рождённых в среднем на 29 неделе. Анализы брались один раз в неделю, в период нахождение детей в отделении интенсивной терапии (от нескольких недель до полугода).

Исследователи следили за численностью различных бактерий (и как она менялась с течением времени), типом и количеством питательных веществ, которыми кормили малышей. Кроме того, специалисты следили за ростом детей.

Оказалось, что младенцы с более высоким уровнем "хороших" бактерий в кишечнике росли быстрее, чем дети с менее здоровыми микробиотами.

Специалисты выяснили, что со временем одни виды бактерий начинали "доминировать" над другими. Так, бациллы часто "были на хозяйстве" на самом первом этапе жизни, а после "трон занимали" бактерии Gammaproteobacteria.

Авторы работы считают, что в идеальном мире докторам необходимо изучать образцы кала малышей, чтобы подстраивать режим и рацион питания под их нужды (и нужды полезных бактерий).

"У нас есть представление о том, какие типы калорий необходимо давать детям – жиры, белки, углеводы. Мы также знаем, как их сбалансировать. При этом даже увеличение количества потребления калорий выше рекомендуемого уровня не гарантирует рост малышей" – говорит автор исследования Кристин Шайбле (Kristin Scheible).

По её словам, теперь есть надежда, что именно настройка рациона ребёнка и его микробиоты может помочь в улучшении развития органов недоношенных детей.

Эксперты в очередной раз отмечают, что каждый ребенок имеет уникальную микробиоту, следовательно, нельзя кормить их по одной схеме или давать им одни и те же пробиотики (поскольку и состав их бактериального сообщества тоже разный).

Используя персонализированную геномику, можно адаптировать питание малышей и выбрать нужные лекарства, чтобы обеспечить здоровое развитие микробиоты.

По мнению учёных, на сегодняшний день не все медицинские центры смогут анализировать образцы кала всех младенцев в неонатальной интенсивной терапии.

Как говорят авторы работы, выход в такой ситуации есть – смотреть на тип стула младенца. Дело в том, что изменения микробиоты кишечника малышей совпадает с чёткими этапами развития.

Например, в течение первых нескольких дней младенцы выделяют так называемый первородный кал, известный как меконий. Он состоит из околоплодных вод и других веществ, проглатываемых младенцем, пока он находится в утробе матери. Именно в меконии особенно распространены бациллы.

Стоит ребёнку начать испражняться обыкновенными экскрементами, как в нём начинают преобладать Gammaproteobacteria.

Таким образом, медики могут корректировать питание малышей. Например, во время испражнения меконием специалисты могут давать младенцам одни питательные вещества, а после изменения стула – другие.

Исследователи намерены продолжить изучение этой темы, поскольку уверены в том, что микробиота кишечника может помочь врачам персонализировать питательные вещества и схемы кормления. В свою очередь, это поможет развитию наиболее уязвимых младенцев.

Результаты работы представлены в научном издании Microbiome.