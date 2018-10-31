Тема:
Микробное сообщество внутри человека и его влияние на нашу жизнь 31 минута назад
Заглянуть в подгузник: учёные выяснили, как можно улучшить состояние недоношенных детей
Исследователи продолжают изучать таинственный мир микроорганизмов, влияющих на здоровье и развитие людей даже больше, чем можно себе представить. Правда, обычно учёные изучают микробиоту кишечника взрослых людей. На этот раз специалисты выяснили, что более здоровая микробиота может помочь недоношенным детям расти быстрее. Более того, полезные бактерии могут уменьшить или даже предотвратить развитие у них хронических проблем со здоровьем.
В последние годы изучение микробиоты кишечника стало одним из ключевых направлений медицинских исследований. Некоторые эксперты даже предлагают создать своего рода "Ноев ковчег" кишечных бактерий, чтобы уберечь их от уничтожения антибиотиками и сохранить для будущих поколений людей.
И не зря, поскольку эти микроорганизмы влияют на риск развития диабета, аутоиммунных заболеваний, сердечно-сосудистых болезней и даже, по некоторым сведениям, болезнь Альцгеймера.
Как предполагают учёные, в будущем манипулирование количеством определённых видов бактерий может стать частью лечения ожирения или профилактики рака. (Учитывая то, что кишечные бактерии "решают", каков будет исход противораковый терапии).
Как уже отмечалось выше, обычно специалисты изучают микробиоту взрослых людей. Команда педиатров и микробиологов из Медицинского центра при Рочестерском университете решила изучить, как микробиота кишечника может влиять на здоровье недоношенных детей.
Чтобы более подробно изучить совокупность микроорганизмов ЖКТ, учёные собрали образцы кала 95 недоношенных малышей, рождённых в среднем на 29 неделе. Анализы брались один раз в неделю, в период нахождение детей в отделении интенсивной терапии (от нескольких недель до полугода).
Исследователи следили за численностью различных бактерий (и как она менялась с течением времени), типом и количеством питательных веществ, которыми кормили малышей. Кроме того, специалисты следили за ростом детей.
Оказалось, что младенцы с более высоким уровнем "хороших" бактерий в кишечнике росли быстрее, чем дети с менее здоровыми микробиотами.
Специалисты выяснили, что со временем одни виды бактерий начинали "доминировать" над другими. Так, бациллы часто "были на хозяйстве" на самом первом этапе жизни, а после "трон занимали" бактерии Gammaproteobacteria.
Авторы работы считают, что в идеальном мире докторам необходимо изучать образцы кала малышей, чтобы подстраивать режим и рацион питания под их нужды (и нужды полезных бактерий).
"У нас есть представление о том, какие типы калорий необходимо давать детям – жиры, белки, углеводы. Мы также знаем, как их сбалансировать. При этом даже увеличение количества потребления калорий выше рекомендуемого уровня не гарантирует рост малышей" – говорит автор исследования Кристин Шайбле (Kristin Scheible).
По её словам, теперь есть надежда, что именно настройка рациона ребёнка и его микробиоты может помочь в улучшении развития органов недоношенных детей.
Эксперты в очередной раз отмечают, что каждый ребенок имеет уникальную микробиоту, следовательно, нельзя кормить их по одной схеме или давать им одни и те же пробиотики (поскольку и состав их бактериального сообщества тоже разный).
Используя персонализированную геномику, можно адаптировать питание малышей и выбрать нужные лекарства, чтобы обеспечить здоровое развитие микробиоты.
По мнению учёных, на сегодняшний день не все медицинские центры смогут анализировать образцы кала всех младенцев в неонатальной интенсивной терапии.
Как говорят авторы работы, выход в такой ситуации есть – смотреть на тип стула младенца. Дело в том, что изменения микробиоты кишечника малышей совпадает с чёткими этапами развития.
Например, в течение первых нескольких дней младенцы выделяют так называемый первородный кал, известный как меконий. Он состоит из околоплодных вод и других веществ, проглатываемых младенцем, пока он находится в утробе матери. Именно в меконии особенно распространены бациллы.
Стоит ребёнку начать испражняться обыкновенными экскрементами, как в нём начинают преобладать Gammaproteobacteria.
Таким образом, медики могут корректировать питание малышей. Например, во время испражнения меконием специалисты могут давать младенцам одни питательные вещества, а после изменения стула – другие.
Исследователи намерены продолжить изучение этой темы, поскольку уверены в том, что микробиота кишечника может помочь врачам персонализировать питательные вещества и схемы кормления. В свою очередь, это поможет развитию наиболее уязвимых младенцев.
Результаты работы представлены в научном издании Microbiome.
Ранее по теме
-
Микробный "Ноев ковчег": учёные предлагают спасти кишечные бактерии, пока не стало слишком поздно21 сутки назад
-
Сахарозаменители токсичны для кишечных бактерий и могут привести к развитию диабета22 суток назад
-
Трансплантация кала "поправляет здоровье" кишечных бактерий у онкобольных пациентов1 месяц назад
-
Бесполезны и даже опасны? Сразу две научные работы опровергли пользу пробиотиков1 месяц назад
-
Биологи научили генно-модифицированные кишечные бактерии общаться друг с другом1 месяц назад
-
Кишечные бактерии помогут превратить вторую и третью группы крови в универсальную2 месяца назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Взрыв возле здания ФСБ в Архангельске
- "Роскосмос" назвал причину аварии "Союза"
- Моряки с судна "Норд" вернулись из украинского плена
- Спасатели уловили сигналы черных ящиков разбившегося "Боинга"
- В Индии установлен самый большой памятник в мире
Самое читаемое
-
Композитор Бородин погиб в смертельном ДТП
- Бразильский футболист "Сан-Паулу" жестоко убит после пыток
- Убийство на пляже: по делу Насти судят ее невиновную подругу
- Виновата шишка? Друг солиста группы "Нэнси" рассказал о его странной смерти
- Мать спилась, отец вышел в окно, брат умер: тяжелая судьба актера Логинова
Авто.Вести.Ru
-
Audi назвала российсике цены и комплектации кросс-купе Q8
- Lada Vesta Sport все же станет универсалом
- За оставление места ДТП начнут карать строже
- Ravon вернулся в Россию, но цены по пути выросли вдвое
- Volkswagen привезет в Россию два новых кроссовера
Экономика
-
Россия в январе-сентябре увеличила поставки стали в ЕС на 56%
- 6 банкротств Дональда Трампа
- Современный дата-центр: выход за грани привычного
- Ошибки центробанков и их попытка вернуться назад
- Прогноз: рублю также пригрозят последствиями разрушения РСМД
- Торговые роботы капитулируют на фоне обвала рынков
Недвижимость
-
Космонавт рассказал, как устроена жизнь на МКС
- Обманутые дольщики приделали застройщику длинный нос
- Особенности квартир в разных странах, которые вас удивят
- Домик в деревне: москвичи бегут за город
- Жить на рубли:что изменит дедолларизация
- Сальмонелла под майонезом: что скрывает столичный общепит
Вести.Медицина
-
У высоких людей чаще развивается рак
- 8 способов заснуть (и выспаться), в которые верят ученые
- 5 фактов о психопатах, которые должен знать каждый
- Есть вопрос: можно ли избавиться от жира только в одной области
- Папаверин решил главную проблему лучевой терапии рака
Вести в 20.00
-
Путин: вся Россия не забудет крымский референдум
- Кондуктора и пассажира избил безбилетник
- В России вспомнили жертв политрепрессий
Москва 24
-
Когда менять летнюю резину на зимнюю? Памятка
- Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице
- СК возбудил дело после нападения в цирке львицы на девочку
- Я слышу чьи-то шаги: "потусторонние" места столицы, где нужно побывать ночью
- Бросившую сына в подъезде дома в Щелкове женщину арестовали
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPhone XR: все, что нужно, и ничего лишнего
- Xiaomi Mi Mix 3: минимальные рамки и выдвижные селфи-камеры
- Нейросеть нарисовала портрет. Его продали за $432000
- Двуногий робот Boston Dynamics стал мастером паркура. Видео
- Механический палец позволит смартфону ползать и трогать пользователя
Вести-Москва
-
Посетительница столичного ТЦ упала с высоты четвертого этажа
- Дом-коммуну в Басманном районе признали памятником культуры
- Музею Востока - ровно век. Что накопили за 100 лет?
Вести.Стиль
-
Красота без жертв: 6 видов безопасных аппаратных процедур
- Модный практикум: как носить кожаные вещи и не выглядеть вульгарно
- Что носить этой зимой? 10 самых модных свитеров
- Что такое духи с феромонами и как они работают
- Чем заняться на ноябрьских праздниках? Выиграйте роскошный комплект одежды для дома!
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Российские инженеры открыли предзаказы на легендарный ховербайк Scorpion 3
- Запись голоса матери будит ребёнка лучше пожарной сигнализации
- Подтверждено: у Земли есть спутники из пыли
- Африканские студенты создали первые в мире кирпичи из человеческой мочи
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Известного актера из-за квартиры предал родной сын
- Дарья Юргенс рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"