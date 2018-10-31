После обмана риелтора и болезни дочери у Елены Воробей шалит давление

Юмористка Елена Воробей переживает непростые времена. Ранее сообщалось о том, что ее обманули мошенники с недвижимостью в Испании, а у дочери Софьи – проблемы со здоровьем.

О том, что случилось с ее дочерью, ранее она сама рассказала в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".

Накануне в своем "Инстаграме" артистка сообщила, что вместе с дочкой едет в любимый Петербург.

Однако утром 31 октября местные СМИ узнали, что в ночь на 31 октября Елене Воробей пришлось вызывать скорую, поскольку она потеряла сознание.

Сама артистка на здоровье жаловаться не привыкла, а ее представитель сообщила, что скорую ей вызывали из-за скакнувшего давления, но от госпитализации она отказалась, пишет издание StarHit.