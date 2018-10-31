Полузащитник "Зенита" Паредес признан лучшим игроком прошедшего тура РПЛ

Аргентинский полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Леандро Паредес стал лучшим игроком 12-го тура Российской премьер-лиги по результатам опроса болельщиков. За футболиста проголосовали 3273 человека.

Напомним, что в матче против "Крыльев Советов", который завершился со счетом 1:0 в пользу команды Сергея Семака, аргентинец оказался автором победного гола.

Вторым по итогам голосования стал защитник "Рубина" Егор Сорокин (2184 голоса). В тройке лучших оказался форвард "Краснодара" Ари (1964 голоса), сообщает официальный сайт РПЛ.