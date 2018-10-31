ЦБ пожаловался в ФАС на недобросовестную рекламу "Кэшбери"

Банк России направил в Федеральную антимонопольную службу информацию о "недобросовестной рекламе" услуг группы компаний "Кэшбери". Реклама, в которой ЦБ усмотрел признаки "финансовой пирамиды" была и в СМИ, в разных городах России.

Как уточнил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях на круглом столе "Защита от мошенников: повышение финансовой грамотности" в ТАСС, в конце сентября соответствующая информация была передана в Генрокуратуру и МВД.

По мнению ЦБ, компании группы "Кэшбери" "строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях". При этом лицензии Банка России у компаний нет.

16 ноября суд в Ростове-на-Дону рассмотрит иск прокуратуры Ростовской области о блокировке двух сайтов "Кэшбери". Реклама компании в метро Петербурга и на МЦК после обращений ЦБ была снята.