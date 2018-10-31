"Боруссия" продлила контракт с Санчо

Лидер немецкой бундеслиги дортмундская "Боруссия" продлила контракт с 18-летним полузащитником Джейдоном Санчо. Новый договор с англичанином рассчитан до 2022 года.

Самый юный игрок немецкой бундеслиги великолепно начал сезон. В новом чемпионате Джейдон забил 4 мяча и сделал 6 результативных передач. Кроме того, Санчо дебютировал в борной Англии.

Прекрасная игра Джейдона не осталась незамеченной. Прежний клуб Санчо "Манчестер Сити" выразил желание вернуть футболиста, активизировались "Барселона" и "Милан". Поэтому "Боруссия" поспешила продлить контракт с англичанином и увеличить ему зарплату в три раза.