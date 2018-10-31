Теракт в Архангельске: один из трех пострадавших - в тяжелом состоянии

Один из трех пострадавших в результате теракта у здания ФСБ в Архангельске прооперирован и находится в тяжелом состоянии.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Он подчеркнул, что состояние двух других пострадавших врачи оценивают, как более благоприятное, операция им не требуется.

31 октября 08:52 мск в здании управления ФСБ по региону учащийся местного политехнического техникума 17-летний Михаил Ж., привел в действие самодельную бомбу, находившуюся в его рюкзаке. В результате взрыва подросток погиб на месте, ранения разной степени тяжести получили трое сотрудников ФСБ.

Установлено, что бомбист состоял в интернет-сообществе "анархистов" и за несколько минут до взрыва написал о своих намерениях. По факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "терроризм".