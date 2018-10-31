Чалов может стать напарником Балотелли

В борьбу за нападающего ЦСКА и молодежной сборной России Федора Чалова вступила французская "Ницца". Ранее стало известно об интересе к Чалову со стороны английского "Уотфорда".

"Ницца" готова заплатить за 20-летнего армейца больше, чем "Уотфорд". Главный тренер "орлят", знаменитый в прошлом французский футболист Патрик Виейра хочет видеть в команде связку нападающих Федор Чалов – Марио Балотелли. В случае перехода во французский клуб у Чалова, не имеющей постоянной практики в сборной России, не возникнет проблем с получением рабочей визы.

Информацию об интересе "Ниццы" к Чалову подтвердил сайту Sport 24 агент Джамал Акаев. При этом Акаев заявил, что Федор не планирует уезжать из ЦСКА раньше следующего года.