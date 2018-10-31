Русский мир демонстрирует сплоченность и единство

Россия откроет двери для всех, кто чувствует причастность к русской культуре, хочет жить и работать в нашей стране. Об этом говорится в новой концепции государственной миграционной политики, которая вступила в силу 31 октября, и о которой сегодня же лично рассказал президент. Место было выбрано со смыслом — Всемирный конгресс соотечественников. Как Москва будет бороться с русофобией, переписыванием истории и террором против тех, кто считает Россию родиной?

Для русских британцев это уже стало шутливым мемом. Но им, живущим в Лондоне, прекрасно видно: русофобия создается искусственно, а рядовые британцы все понимают.

Шестой Конгресс соотечественников, а российская диаспора за рубежом — это около 30 миллионов человек, — одна из крупнейших в мире, собирает в Москве сотни тех, кто считает себя русскими — не просто по крови, а по духу. В кулуарах — дискуссии о том, как донести взгляды и позицию России. Когда в адрес страны звучат резкие выпады, русский мир демонстрирует уникальную сплоченность и единство. Президент благодарит собравшихся и за то, что те долгие годы хранят связь с родиной, и этим дорожат.

"Ситуация в мире непростая, — констатирует Владимир Путин. — Увеличиваются напряженность и непредсказуемость. Подрываются основы международного права, рушатся многолетние договоренности между государствами. В ход идут и русофобия, к сожалению, и другие формы крайнего, агрессивного национализма. На Украине, что греха таить, в странах Балтии, в ряде других государств переписывается история, ведется борьба с памятниками, с русским языком. Людей запугивают и просто терроризируют. Естественное для каждого человека стремление сохранить свои национальные корни объявляется преступлением, сепаратизмом. Право на свободу слова, на сбережение своих традиций грубо попирается. Для некоторых наших соотечественников по политическим мотивам устанавливаются запреты на профессии. Последствия такого жесткого давления многие ощущают на себе. Мы будем решительно защищать ваши права и интересы".

Россия и дальше будет выделять для них гранты, расширять сеть филиалов ведущих российских вузов. Живущие за рубежом теперь тоже могут стать лидерами России — принять участие в конкурсе управленцев. Принципиальный внешнеполитический вектор, ведь даже те иностранцы, что были в России во время чемпионата мира по футболу или на фестивале молодежи и студентов, знают, чего стоят антироссийские выпады.

"С удовлетворением отмечаю, что устроители этих провокаций терпят фиаско, — говорит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. — Реакцией на русофобскую политику стало дальнейшее сплочение движения соотечественников, укрепление солидарности между его отдельными организациями".

"Нас называют в лучшем случае – "мягкая сила", а в худшей форме обвинения мы – "пятая колонна", — добавляет президент Французско-Российского альянса, князь Александр Турбецкой. — Это даже лестно, это означает, что то, что мы делаем как россияне, как русские, как соотечественники, имеет какой-то результат".

За судьбой русских в неспокойных регионах Россия следит с тревогой. На Ближнем Востоке многим пришлось оставить свои дома. Никто лучше их самих не расскажет, что сделала Россия для восстановления мира в той же Сирии. Сирийские школьники в сочинениях по-русски признаются России в любви. Подробнее об этом — Светлана Родыгина, руководитель Русского центра при Дамасском университете: "Они написали: "Россия и Сирия — как сестры. Мы долго мечтали о мире, сейчас у нас есть мир. Спасибо, Россия".

"Не могу сегодня не сказать и об усилиях Русской Православной церкви, других наших традиционных конфессий, — продолжает российский лидер. — Хочу поблагодарить за укрепление культурных и гуманитарных связей с Россией наших соотечественников за рубежом. К сожалению, сейчас их пытаются теми или иными способами разорвать, расторгнуть эти узы, растащить по национальным квартирам. Хочу подчеркнуть одно: политиканство в столь чувствительной сфере всегда оборачивалось тяжелейшими последствиями и, прежде всего, для тех, кто это делает".

Желание сохранить корни — настоящий феномен русского зарубежья. Но что делать, когда в угоду политическим интересам их пытаются выкорчевать, как это происходит на Украине, где стремятся расколоть, казалось бы, незыблемое — веру.

"Попраны не только принципы братской любви между поместными церквами, но и элементарное человеческое доверие, без которого невозможны даже светские дипломатические отношения, — отмечает митрополит Волоколамский, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион. — Цель беззаконных действий Константинопольского патриарха — разрушение единства русской церкви. А их мотивы — выполнение внешнего политического заказа".

О давлении киевского режима сегодня говорили не раз. В зале вспомнили про журналиста Кирилла Вышинского. Вот уже полгода его безосновательно держат в СИЗО. "Я вас очень прошу не забывать о нем, и где вы бываете, когда вы общаетесь в своих странах с коллегами, с журналистами, с лидерами общественного мнения, я прошу вас напоминать о судьбе Кирилла Вышинского, чтобы мир не забывал, что человек ни за что ни про что, за то, что он просто был журналистом, сейчас томится в стране, которая пытается быть Европой", — говорит главный редактор МИА "Россия сегодня", главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Не удивительно, что большинство тех, кто сегодня стремится в Россию, — как раз с Украины. Для них в этом году как раз принят закон, упрощающий получение российского гражданства. До этого процедура была совсем непростой. "Мы, конечно, очень ждем и хотим по упрощенной схеме получить гражданство, — сказал координатор Всеукраинского координационного совета организаций российских соотечественников Евгений Бакланов. — Это не только временно переселенные люди, которые в связи с военными действиями на Донецке приехали сюда, а также еще те около трех миллионов украинцев, кто трудятся в России".

За 12 лет, что существует программа переселения соотечественников в Россию, вернулось около 800 тысяч человек. "Россия своих не бросает", — говорит Путин, и рассказывает о новой концепции государственной миграционной политики. "Она направлена, в том числе, на формирование более комфортных условий для переселения в Россию на постоянное место жительства соотечественников из-за рубежа, а также на создание четких правил въезда и получения права на проживание, работу, на приобретение российского гражданства, — поясняет президент. — Многие проблемы, бюрократические барьеры в этой сфере, о которых справедливо говорили соотечественники, сняты. Во всяком случае, я надеюсь, что сделана попытка их снять и разбюрократить эту систему. Надо будет посмотреть, как она работает на практике".

Одна из целей концепции — создать механизм, который позволит привлечь в страну миллионы людей из-за рубежа, в первую очередь русских и русскоязычных. Что важно: речь не идет о зазывании мигрантов. Россия ждет тех, кто поможет стране развиваться. И дополнительные руки — только туда, где требуются. Ведь интересы своих граждан — превыше всего.

Стать своим — просто: культура, опыт, традиции. Что нужно сделать конкретно, чтобы добиться поставленной цели, — президент поручил проработать правительству в ближайшие три месяца. Участники форума, который будет работать еще и завтра, наверняка, предложат свои варианты. Они хоть и живут в самых разных уголках мира, но именно здесь чувствуют себя тоже дома.