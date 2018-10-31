За двойку в школе - экскурсия в Москву. Как фильм "Движение вверх" помог уральскому подростку

Сегодня в Москву из Екатеринбурга прилетел Никита Уваров, чья история бурно обсуждалась в соцсетях и СМИ. Пятикласснику поставили двойку по физкультуре за то, что он не смог посмотреть фильм "Движение вверх". Но школьника решили поддержать и спортсмены, и кинематографисты. Никиту пригласили на экскурсию на "Мосфильм", а еще он сможет в живую увидеть игру наших баскетболистов на матче Евролиги.

Впечатлений масса: первый раз на самолете, первый раз в Москве. Семья Уваровых в аэропорту Шереметьево. После двойки по физкультуре, которую старший сын Никита получил из-за того, что не успел просмотреть фильм "Движение вверх", их пригласили в Москву. В аэропорту даже устроили индивидуальную экскурсию.

Организатор поездки — ассоциация студенческого баскетбола. Но история Никиты, которому на примере киноленты задали эссе о мотивации, а он не смог из-за неисправного компьютера, тронула не только спортсменов.

"Предлагали подарить компьютеры, планшеты, но если все это есть, то зачем нам выпрашивать. Это было бы неприлично", — считает глава семьи Михаил Уваров.

Впрочем, от этих подарков отказаться не смогли. В Шереметьево очень хотели сделать приятное.

"Это специальный подарок, посвященный чемпионату мира по футболу. Будь всегда примером, будь защитником", — напутствует глава пресс-службы Шереметьево Роман Генис.

Для скромного Никиты, как он сам говорит, всеобщее внимание — серьезное испытание.

"Я стесняюсь, мне вообще хочется просто закрыть глаза и отвернуться", — признается Никита.

Жизнь екатеринбургской семьи становится похожей на историю успеха. Прямо как в фильме: в аэропорту встречают с подарками, а личный водитель готов исполнить любое поручение. Впереди насыщенные выходные. Осенняя Москва увлекает в путешествие.

Уже завтра Никиту и его младшего брата ждут на "Мосфильме", покажут, как снимают кино. А в пятницу — баскетбольный матч Евролиги.