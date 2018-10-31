Во Франции расследуют случаи рождения безруких детей

Власти Франции расследуют случаи рождения детей с частичным или полным отсутствием верхних конечностей. Такие малыши появились на свет в разных регионах страны. Представители французского Минздрава пытаются установить связь между этими случаями, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Дети с физическими отклонениями родились в период с 2009-го по 2018 год в департаменте Эн на востоке Франции, в Атлантической Луаре на западе и в Бретани. Всего зарегистрировано более 20 таких случаев.

Первые данные о росте случаев рождения детей с отсутствующими частями тела были зафиксированы в июле. Вскоре оказалось, что с 2009-го по 2014 год в радиусе 17 километров от коммуны Дрюйя были зарегистрированы семь случаев подобных случаев, в Бретани – четыре, а в Атлантической Луаре – три.

Представители французского Минздрава предположили, что дело в пагубном влиянии пестицидов. Вскоре выяснилось, что случаев рождения детей с физическими отклонениями больше, чем считалось ранее. Начиная с 2000 году удалось выявить еще 11 аналогичных случаев.

Эксперты сделали вывод, что, возможно, имеют дело с серией пока невыясненных заболеваний.

По словам министра здравоохранения Франции Аньез Бузин, первые результаты этого крайне сложного расследования будут опубликованы в январе.