КХЛ. Московское "Динамо" переиграло "Нефтехимик"

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился матчами в Нижнекамске и Подольске, Московское "Динамо" сумело в гостях победить "Нефтехимик", а "Витязь" дома был сильнее хабаровского "Амура" 4:1.

"Динамо" к шестой минуте проигрывало "Нефтехимику" 0:2 после бросков Йонаса Наттнена и Андрея Сергеева. Но динамовцы сумели отыграться и выйти вперед – шайбы забросили Владимир Брюквин в первом периоде, Артем Волков во втором и Дмитрий Кагарлицкий в третьем. Юусо Пустинен снова сделал счет равным. Основное время завершилось вничью 3:3, а в овертайме точный бросок Ильи Никулина принес победу москвичам – 4:3. У "Динамо" теперь 21 очко , и оно занимает девятое место в Западной конференции. У "Нефтехимика" 24 очка и восьмая позиция на Востоке.

"Витязь" в Подольске разобрался с "Амуром" 4:1. Две шайбы в составе победителей забросил Миро Алтонен, по разу отличились Борна Радулич и Александр Семин. В составе "Амура" единственный гол на счету Игоря Рудннкова. "Витязь" набрал 21 очко и идет восьмым на Западе. "Амур" с 16 очками на 11 месте в Восточной конференции.