Пожар в ангаре в поселке Гжельского кирпичного завода потушен

Пожарным удалось ликвидировать возгорание в строении на территории поселка Гжельского кирпичного завода в Подмосковье.

Как уточняется на сайте ГУ МЧС Московской области, в 18:55 пожар на площади 1800 квадратных метров был локализован, в 21:13 пожарные ликвидировали открытое горение.

Сообщение о пожаре в строении, расположенном по адресу Московская область, Раменский муниципальный район, поселок Гжельского кирпичного завода, поступило на пульт в 17:15. Горение происходило внутри пожара, передает агентство "Интерфакс".

К борьбе с огнем привлекались 72 человека и 24 единицы специальной техники.