В Москве найден клад старинных монет

Археологи обнаружили клад из медных монет конца ХIХ — начала ХХ века во время наблюдения за ходом строительных работ на Софийской набережной в Москве.

Как передает ТАСС, по словам руководителя департамента культурного наследия столицы Алексея Емельянова, в тайнике нашли 135 монет достоинством от половины копейки до пяти копеек. Деньги варьируются от 1870-х годов до 1915-го.

Емельянов подчеркнул, что общая сумма невелика – всего два рубля 36 копеек. Он отметил, что для сравнения 100 лет назад дневная плата мастерового составляла от 30 до 50 копеек, бутерброд с ветчиной стоил от трех до пяти копеек, бутылка хорошего отечественного вина — 50-60 копеек, а французского шампанского — до трех рублей.

При этом глава департамента полагает, что клад является яркой иллюстрацией финансового кризиса, разразившегося в Российской империи в связи с Первой мировой войной, когда к концу 1915 года купюры начали обесцениваться и поданные Николая II всячески старались припрятать металлические монеты.

Судя по всему, клад хранился в кожаном кошельке или мешочке, поскольку на некоторых монетах сохранились фрагменты кожи. Ценная находка передана на реставрацию, а затем займет свое место в музее.