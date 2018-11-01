Теннисист Медведев не смог выйти в третий круг турнира в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев во втором круге представительного турнира серии "Мастерс" в Париже уступил представителю Хорватии Борне Чоричу. Соперники провели на корте 1 час 15 минут. Хорватский спортсмен победил россиянина в двух партиях со счетом 6:4, 6:4.

В следующем раунде Чорич сразится с австралийцем Домиником Тимом, посеянным на турнире под шестым номером. Во втором круге он обыграл француза Жиля Симона — 6:4, 6:2.

Напомним, что призовой фонд парижского турнира составляет почти 4,9 миллиона долларов.