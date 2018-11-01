Пляски на патрульной машине во Владивостоке закончились стрельбой. Видео

В известный выходками своих посетителей бар во Владивостоке приехали сотрудники правоохранительных органов — 1 ноября под утро поступила информация о драке.

Пока стражи закона были внутри заведения и разбирались с драчунами, пара хулиганов забралась на патрульную машину и устроила на ней веселые танцы — нарушители позировали для фотографий, прыгали на капоте и целенаправленно разбивали ногами лобовое стекло автомобиля.

Вышедшие сотрудники правоохранительных органов попытались задержать дебоширов, однако это вылилось в масштабную потасовку — на помощь к хулиганам подоспели приятели и попытались отбить их с криками: "На каком основании!"

Прибыли дополнительные наряды полиции: им, в ходе задержания нарушителей, пришлось стрелять в воздух и применять резиновые дубинки. Одному из хулиганов удалось убежать, в настоящее время его личность устанавливается.

Задержанные провели остаток ночи в полицейском участке. Теперь их ожидает уголовное преследование за неподчинение и сопротивление полицейским.