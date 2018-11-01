В Люберцах люди остались без отопления по вине застройщика

Без тепла и горячей воды В Люберцах остались более 20 семей. Речь идет о дольщиках, которые вынуждены были переехать в недостроенный дом и теперь пытаются выживать в суровых условиях. Причем, отопление и воду отключили за долги застройщика.

Обогреватель и кипятильник — с такого ритуала начинается каждое утро Ольги Попковой. На термометре в квартире 10 градусов. Батареи не греют, из крана течет только холодная вода. Заселиться в недостроенный дом, уверяет, были вынуждены.

"Все это время до 2018 года мы снимали квартиры. Сколько на это ушло денег, уже не считано. Сейчас вынуждены отапливать за свои деньги. Дорого, это конечно", — жалуется Ольга Попкова.

Въехать в собственную квартиру Ольга и еще 100 семей должны были в 2012 году, но пустили их в 2017 году — и то только для того, чтобы делать ремонт. Горячая вода тогда была, но потом ее отключили.

- Нам сказали, что у нас числится долг за организацией "Шансжилстрой", из-за которого нам не включают воду, потому что никто не подписывает гарантийное письмо.

Долг перед теплосетью в 1,5 миллиона рублей. Откуда такие цифры, дольщики не понимают, ведь за каждый месяц они исправно платили. Правда, не в управляющую компанию, которой не было и пока нет, а застройщику, а тот должен был расплачиваться уже с ресурсной организацией.

- В пятницу была у заместителя главы по ЖКХ. Он сказал: да, я решу вопрос с теплосетью. Не смогли договориться!

Здесь все держится на честном слове. И даже стены. Большая часть квартир еще пустые, а дом уже нужно ремонтировать. Летом пришлось заменить трубу горячего водоснабжения. Старая пришла в непригодность, так и не дождавшись подачи теплой воды. Опасаются жильцы и ходить под балконами — кирпичная крошка сыпется с верхних этажей, не исключено, что и сам кирпич может упасть кому-то на голову, потому что балконы до сих пор не доделаны. В 3D-визуализации проекта многоквартирного дома видно, что они должны быть застеклены. Это указано и в договоре.

- Вот квартиру нам передали, никакого остекления нет. Я так понимаю, его и не будет.

Администрация Люберец завалена жалобами от дольщиков.

"Сейчас в настоящий момент спор решен с помощью администрации, соответственно, тепло сегодня будет подано, температурный режим будет выдержан", — обещает Виталий Боднарчук, начальник управления строительства администрации города Люберцы.

Даже если отопление в доме подключат, вопрос о вводе его в эксплуатацию остается открытым. Сроки, говорят в администрации, переносили из-за изменений в проекте застройки. Теперь все согласовано. И уже к новому году все документы на квартиры должны быть у владельцев на руках.