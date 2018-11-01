В Эрмитаже пройдет "Диалог культур"

В Государственном Эрмитаже в Петербурге с 7 по 9 ноября пройдет медиафорум "Диалог культур", на который соберутся молодые журналисты из 35 стран. Всего же форум соберет свыше 400 участников.

Фотовыставку "Я здесь живу", которая будет работать в рамках форума, смогут бесплатно посетить все желающие. Одним из центральных экспонатов станет "стена мемов" Даниэла Майрита, это полотно длинной 5 метров, где каждый элемент – отдельная фотография.

В целом же фотовыставка посвящена историям тех мест, где живот авторы и герои их работ.

Желающие также смогут посетить вебинары от ведущих журналистов, для этого потребуется предварительная регистрация. 7 ноября вебинар проведет главный редактор международного мультимедийного проекта Russia Beyond Глеб Федоров, 8 ноября — шотландский фотограф Киран Доддс. Трансляция всех заседаний и вебинаров будет проходить на официальном сайте "Диалога культур".

В этом году XIII медиафорум «Диалог Культур», организованный Медиаконгрессом «Содружество журналистов» совместно с Государственным Эрмитажем, проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Союза журналистов России, Правительства Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского государственного университета и Европейской федерации журналистов.