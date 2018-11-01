1 ноября 201816:05
Правообладатели и отечественные поисковики подписали антипиратский меморандум
"Яндекс", Mail.ru и Rambler подписали с правообладателями меморандум, который призван помочь бороться с воровством интеллектуальной собственности.
Из документа следует, что в течение трех недель правообладатели предоставят список сайтов, которые нарушают авторские права. После чего поисковики перестанут выдавать адреса этих ресурсов, сообщает агентство "Интерфакс".
Кроме того, антипиратский меморандум подписали первый заместитель главы ВГТРК Антон Златопольский, генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст, руководитель "Газпром-медиа Холдинг" Дмитрий Чернышенко и многие другие.
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