Тема:

Авария "Союза" 21 минута назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
1 ноября 201817:42 Борис Максудов

Авария "Союза": причины названы, имена виновных - нет

Следующий после аварии "Союз" запустят к МКС 3 декабря, об этом сообщил гендиректор ракетно-космической корпорации "Энергия" Сергей Романов. Кроме того, Госкомиссия, которая занималась выявлением причин первой за 35 лет аварии "Союза", поставила точку в расследовании.

Расследование смой громкой за последние 30 лет космической аварии заняло минимальное количество время. На то, чтобы определить, почему 11 октября упала ракета, экспертам понадобилось всего 20 дней. Официальную версию руководство Роскосмоса озвучило в стенах Центра управления полетами.

Окончательная версия принципиально не отличается от первоначальной. Блоки первой ступени не успели отделиться и повредили бак с топливом, после этого, согласно выводам экспертов, и сработала спасательная аварийная система. Причина — неправильная работа датчика, который был деформирован.

Это был запланированный пилотируемый полет. Пуск проходил в штатном режиме. Ракета отрывается от земли со стартового стола на Байконуре, первые две минуты (обычно они считаются самыми опасными) "Союз" работает четко. Авария произошла на высоте 50 километров, когда до космоса было рукой подать. Ракета-носитель отказала впервые за 35 лет.

За расследованием и детальными разбором космической аварии следили и в американском NASA, и Европейском космическом агентстве. Последние 15 лет именно российский "Союз" доставлял экипажи на Международную космическую станцию. Оставить МКС без людей можно, но слишком затратно. Теперь, когда озвучена причина аварии, главный вопрос: когда состоится следующий пилотируемый полет? В следующий раз космонавты отправятся в декабре.

Имен виновных в аварии не назвали — члены комиссии сослались на то, что этим сейчас занимаются правоохранительные органы. По словам специалистов, главный результат — это спасенные жизни космонавтов и восстановленная репутация российской космической отрасли.

Ранее по теме

Сейчас

17:03

Меркель за продление антироссийских санкций

16:46

Путин: экономика России находится на подъеме

13:50

Из здания правительства Челябинска эвакуируют людей

12:20

Официально установлена причина аварии "Союза-ФГ"

11:04

Россия ввела контрсанкции против Украины

08:50

У берегов Португалии произошло сильное землетрясение

07:26

Бортовой самописец индонезийского "Боинга" поднят со дна моря

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Путин: экономика России находится на подъеме

Путин: экономика России находится на подъеме

1 час назад
Авария "Союза": причины названы, имена виновных - нет

Авария "Союза": причины названы, имена виновных - нет

14 минут назад
Меркель поддержала продление антироссийских санкций

Меркель поддержала продление антироссийских санкций

34 минуты назад
Изнасилование в Уфе: девушка пришла в кабинет начальника с подругой

Изнасилование в Уфе: девушка пришла в кабинет начальника с подругой

44 минуты назад
Песков объяснил, почему в санкционном списке нет Порошенко

Песков объяснил, почему в санкционном списке нет Порошенко

4 часа назад
Швея с кухонным ножом напала на офис микрозаймов на юге Москвы

Швея с кухонным ножом напала на офис микрозаймов на юге Москвы

47 минут назад
Крупнейшие компании прошлого

Крупнейшие компании прошлого

5 часов назад
Нужна помощь: Данила Сычугова спасет срочная операция

Нужна помощь: Данила Сычугова спасет срочная операция

29.10.2018 10:00
Карина Мишулина возмущена предательством памяти ее отца

Карина Мишулина возмущена предательством памяти ее отца

22 минуты назад
Ирина Медведева вышла замуж за француза, но не забыла Руслана Алехно

Ирина Медведева вышла замуж за француза, но не забыла Руслана Алехно

3 часа назад
Избитый Страхов уехал на гастроли

Избитый Страхов уехал на гастроли

1 час назад
7 причин посмотреть сериал "Годунов" на канале "Россия 1"

7 причин посмотреть сериал "Годунов" на канале "Россия 1"

25 минут назад
Зашел за свечками, а купил стеллаж: как работают магазины ИКЕА

Зашел за свечками, а купил стеллаж: как работают магазины ИКЕА

7 часов назад
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 31 октября 2018 года

Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 31 октября 2018 года

18 часов назад
1 687
Пять причин для ослабления рубля в ноябре

Пять причин для ослабления рубля в ноябре

31.10.2018 11:05
Арест российского журналиста на Украине продлили на два месяца

Арест российского журналиста на Украине продлили на два месяца

39 минут назад
Фатальное падение фонтана на подростка в Ижевске попало на видео

Фатальное падение фонтана на подростка в Ижевске попало на видео

59 минут назад
Вход в царство мёртвых: под пирамидой "Города богов" в Мексике найдены подземные сооружения

Вход в царство мёртвых: под пирамидой "Города богов" в Мексике найдены подземные сооружения

1 час назад
Из-за квартир убили 9 человек: в Подмосковье схвачены черные риелторы

Из-за квартир убили 9 человек: в Подмосковье схвачены черные риелторы

1 час назад
"Дело есть у нас": сотрудники МЧС на Урале косили торчащую из-под снега траву

"Дело есть у нас": сотрудники МЧС на Урале косили торчащую из-под снега траву

1 час назад
Паре, занимавшейся сексом в метро, дали время подготовиться к допросу

Паре, занимавшейся сексом в метро, дали время подготовиться к допросу

1 час назад
Правообладатели и отечественные поисковики подписали антипиратский меморандум

Правообладатели и отечественные поисковики подписали антипиратский меморандум

1 час назад
Парламент Армении вторично не избрал премьера и был распущен

Парламент Армении вторично не избрал премьера и был распущен

2 часа назад
Патриарх Кирилл назвал главную ошибку Нового времени

Патриарх Кирилл назвал главную ошибку Нового времени

2 часа назад
В США женщина попала в ДТП и провела в овраге шесть дней

В США женщина попала в ДТП и провела в овраге шесть дней

2 часа назад
В Эрмитаже пройдет "Диалог культур"

В Эрмитаже пройдет "Диалог культур"

2 часа назад
Женщину-пешехода на юге Москвы убило отлетевшим колесом. Видео

Женщину-пешехода на юге Москвы убило отлетевшим колесом. Видео

2 часа назад
Московские камеры научатся штрафовать за ремень и телефон

Московские камеры научатся штрафовать за ремень и телефон

2 часа назад
Тренд сезона: клетка тартан. Как носить и с чем сочетать?

Тренд сезона: клетка тартан. Как носить и с чем сочетать?

3 часа назад
Что такое эмоциональный интеллект и зачем его развивать у детей

Что такое эмоциональный интеллект и зачем его развивать у детей

3 часа назад
Отец девочки, пострадавшей от нападения львицы: врачи борются за ее жизнь

Отец девочки, пострадавшей от нападения львицы: врачи борются за ее жизнь

3 часа назад
Звезда шоу "Голос" умерла от рака

Звезда шоу "Голос" умерла от рака

3 часа назад
5 причин поехать на Черное море в несезон

5 причин поехать на Черное море в несезон

3 часа назад
Путин: только сплоченное общество может противостоять внешнему давлению

Путин: только сплоченное общество может противостоять внешнему давлению

3 часа назад
Астрономы "заглянули в рот" сверхмассивному монстру в центре Млечного Пути

Астрономы "заглянули в рот" сверхмассивному монстру в центре Млечного Пути

3 часа назад
АвтоВАЗ назвал день начала продаж Lada Xray Cross

АвтоВАЗ назвал день начала продаж Lada Xray Cross

4 часа назад
Найдена область мозга, которая управляет страхом

Найдена область мозга, которая управляет страхом

5 часов назад
Российские "Аурусы" раскуплены на два года вперед

Российские "Аурусы" раскуплены на два года вперед

6 часов назад
"Кэшбери" прекращает свою деятельность

"Кэшбери" прекращает свою деятельность

6 часов назад
Двухместные камеры спасли Кокорина и Мамаева от расправы

Двухместные камеры спасли Кокорина и Мамаева от расправы

6 часов назад
70 мультфильмов для освоения школьной программы по литературе

70 мультфильмов для освоения школьной программы по литературе

6 часов назад
Хакеры маскируют вирусы под безобидные приложения в Google Play

Хакеры маскируют вирусы под безобидные приложения в Google Play

7 часов назад
Суп на костях, макарошки и карамелька: саратовский депутат рассказал о результатах "министерской диеты"

Суп на костях, макарошки и карамелька: саратовский депутат рассказал о результатах "министерской диеты"

7 часов назад
Генри Кавилл в "Ведьмаке": первые кадры

Генри Кавилл в "Ведьмаке": первые кадры

8 часов назад
Официально: в WhatsApp появится реклама

Официально: в WhatsApp появится реклама

11 часов назад
"Ты должна не только любить свою героиню, ты должна быть ею". Интервью со Светланой Захаровой

"Ты должна не только любить свою героиню, ты должна быть ею". Интервью со Светланой Захаровой

19 часов назад
Солисты Центра оперного пения Галины Вишневской выступили в Токио

Солисты Центра оперного пения Галины Вишневской выступили в Токио

23 часа назад
8 главных праздников, которые отмечают в России

8 главных праздников, которые отмечают в России

31.10.2018 15:05
"Ненастье": отголоски реальных историй

"Ненастье": отголоски реальных историй

27.10.2018 22:15