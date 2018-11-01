Авария "Союза": причины названы, имена виновных - нет

Следующий после аварии "Союз" запустят к МКС 3 декабря, об этом сообщил гендиректор ракетно-космической корпорации "Энергия" Сергей Романов. Кроме того, Госкомиссия, которая занималась выявлением причин первой за 35 лет аварии "Союза", поставила точку в расследовании.

Расследование смой громкой за последние 30 лет космической аварии заняло минимальное количество время. На то, чтобы определить, почему 11 октября упала ракета, экспертам понадобилось всего 20 дней. Официальную версию руководство Роскосмоса озвучило в стенах Центра управления полетами.

Окончательная версия принципиально не отличается от первоначальной. Блоки первой ступени не успели отделиться и повредили бак с топливом, после этого, согласно выводам экспертов, и сработала спасательная аварийная система. Причина — неправильная работа датчика, который был деформирован.

Это был запланированный пилотируемый полет. Пуск проходил в штатном режиме. Ракета отрывается от земли со стартового стола на Байконуре, первые две минуты (обычно они считаются самыми опасными) "Союз" работает четко. Авария произошла на высоте 50 километров, когда до космоса было рукой подать. Ракета-носитель отказала впервые за 35 лет.

За расследованием и детальными разбором космической аварии следили и в американском NASA, и Европейском космическом агентстве. Последние 15 лет именно российский "Союз" доставлял экипажи на Международную космическую станцию. Оставить МКС без людей можно, но слишком затратно. Теперь, когда озвучена причина аварии, главный вопрос: когда состоится следующий пилотируемый полет? В следующий раз космонавты отправятся в декабре.

Имен виновных в аварии не назвали — члены комиссии сослались на то, что этим сейчас занимаются правоохранительные органы. По словам специалистов, главный результат — это спасенные жизни космонавтов и восстановленная репутация российской космической отрасли.