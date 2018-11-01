Японские учёные определили три различных типа депрессии

Не секрет, что лекарства от депрессии спасают людей не всегда. Недавнее исследование японских учёных может объяснить причину безрезультативности медикаментов в некоторых случаях. Они впервые выявили три подтипа депрессии, к каждому из которых, по всей видимости, необходим свой подход.

Депрессия (или большое депрессивное расстройство) затрагивает примерно 300 миллионов людей по всему миру, и эти показатели, согласно данным ВОЗ, растут. Несмотря на распространённость недуга, специалисты мало что знают о причинах его возникновения.

Обычно медики назначают в качестве лечения приём распространённой формы антидепрессантов (селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, СИОЗС).

Поясним, что серотонин (так называемый гормон счастья) – это нейротрансмиттер, влияющий на настроение, взаимодействие с другими людьми, качество сна и даже работу памяти. Считается, что СИОЗС способствуют повышению содержания серотонина в мозге. Проблема в том, что такие лекарства неэффективны примерно для 30 процентов пациентов.

"Ранее высказывались предположения, что существуют различные типы депрессии, и они влияют на эффективность работы препарата. При этом общего консенсуса", — рассказывает один из авторов работы Кэндзи Доя (Kenji Doya) из Института науки и технологии Окинава.

В недавней работе, результаты которой опубликованы в научном издании Scientific Reports, специалисты Страны восходящего солнца искали, по каким признакам можно различать подтипы депрессии (и можно ли это сделать). С этой целью Доя и его исследовательская группа провела так называемый кластерный анализ целого ряда данных о здоровье, предоставленных 134 людьми.

Половина участников исследования страдала от депрессии, остальным людям подобный диагноз поставлен не был (они послужили в качестве контрольной группы).

Специалисты собрали клинические, биологические данные и истории из жизни людей (так называемый анамнез). Исследователи также брали анализы крови. Кроме того, испытуемые заполняли опросник, в котором были вопросы о качестве и количестве сна, состоянии психического здоровья.

Также учёные сканировали мозг участников при помощи МРТ, чтобы получить данные о его активности в разных областях. Учёные изучили в общей сложности 78 регионов мозга, чтобы понять, как активность в разных частях органа согласуется между собой.

Специалисты обнаружили свыше 3000 различных переменных, которые могли влиять на состояние человека. Но "основная задача работы заключалась в разработке статистического инструмента, который мог бы извлекать соответствующую информацию для объединения схожих переменных", объясняет первый автор исследования Томоки Токуда (Tomoki Tokuda).

В итоге исследователи создали статистический метод, помогающий обнаружить несколько способов объединения данных, каждая группа которых отвечала за определённые функции организма. А уже по ним японские учёные определили различные подтипы депрессии, которые обозначили D1, D2 и D3.

Так, у лиц с D1 наблюдалась сильная связь функций мозга и присутствовал опыт детских психологических травм. Пациенты с D2 показывали высокую функциональную связь в мозге, но не имели в анамнезе детской травмы. Люди с подтипом D3 характеризовались слабыми связями функций мозга и не испытывали травм в детстве.

Кластерный анализ также показал, что СИОЗС, вероятнее всего, будут эффективны в случае людей с подтипами депрессии D2 и D3, но не D1.

По словам Доя, это первое исследование, выявляющее подтипы депрессии на основе анамнеза и данных МРТ. "Оно даёт учёным, изучающим нейробиологические аспекты депрессии, перспективное направление для продолжения своих исследований,"- заключает учёный.

При этом авторы работы признают необходимость проведения дальнейших работ с гораздо большим числом участников, чтобы подтвердить полученные результаты.

Однако, как считают учёные, недавнее исследование уже сейчас может помочь специалистам улучшить методы диагностики и лечения депрессии.

Добавим, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали о различных средствах, помогающих справиться с депрессией. Например, учёные предлагают принимать горячие ванны, обратить внимание на диету гипертоников и воспользоваться "сонной" терапией.