Ударили контрсанкциями: кто и за что на Украине попал в ответные черные списки

10 министров украинского правительства, спикер Верховной рады, лидеры фракций и депутаты, радикалы и командиры карательных батальонов, высшее военное командование, силовики и глава СБУ, члены администрации президента и старший сын Порошенко, а также бизнесмены и подконтрольные им компании — с 1 ноября против них действуют ответные российские санкции. Всего 322 фамилии и 68 предприятий, среди которых такие гиганты как "АвтоКрАЗ", "Харьковский тракторный завод", "Нафтогаз", "УкрГазЭнерго", "ДнепрАзот".

Когда Россия еще только анонсировала ответные санкции, украинская элита уже напряглась. Киев ждал. Только за 6 месяцев этого года Россия стала крупнейшим инвестором в экономику Украины: 436 миллионов долларов или треть всех зарубежных вливаний. Товарооборот двух стран составляет 15 миллиардов в американской валюте. Но в сентябре официальный Киев вводит санкции против Москвы, теперь Москва отвечает. Эффект бумеранга может стать для Незалежной очередным экономическим шоком.

"Россия не была инициатором подобного обмена, но на протяжении достаточно длительного времени наши украинские коллеги в этом ключе упражнялись, вот, собственно, ответ не заставил себя долго ждать", — объясняет пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В санкционном списке 322 персоны и 68 компаний: счета заблокированы, вывод средств за пределы России невозможен. Президент Порошенко реагирует незамедлительно. Новость о санкциях застает его на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель. Петра Алексеевича в этом списке нет, семью властного олигарха представляет старший сын Алексей Петрович.

"За небольшим исключением это список достойных людей, включая моего сына, включая половину моей администрации, с большим количеством народных депутатов, членов правительства. Принимаем пребывание в этом списке как государственную награду", — заявил президент Украины Петр Порошенко.

Среди "достойных" — спикер Верховной Рады Андрей Парубий, нацист с психическими отклонениями. Причастен к убийствам на Майдане и сожжению людей в одесском Доме профсоюзов. Он грозился сжечь сотню российских танков и лично вел переговоры с представителями Пентагона о поставках на Украину американского оружия.

Список достойных, по мнению Порошенко, дополняет депутат Владимир Парасюк, в прошлом тоже активист Евромайдана. Во время погромов во Львове показательно сжигал российский флаг. Предлагал уехавшим в Россию на заработки землякам больше никогда не возвращаться.

Игорь Мосийчук — бывший заместитель карательного батальона "Азов". Прославился дракой на одном из заседаний Верховной рады. Лидер "Правого сектора" (организация запрещена в России) Дмитрий Ярош, националисты Олег Тягнибок, Дмитрий и Оксана Корчинские, Рефат Чубаров и политик с темным прошлым Мустафа Джемилев.

"Там, безусловно, включены многие русофобы, те люди, которые определяют агрессивный характер политики Украины. Люди, которые активно участвовали в госперевороте, а потом активно участвовали в разжигании конфликта между Россией и Украиной", — объясняет Николай Азаров, председатель Комитета спасения Украины.

Под ограничения попали и ветераны украинской политики: лидер Радикальной партии Олег Ляшко, долго метавшийся между дружбой с Россией и враждой; Юлия Тимошенко — икона оранжевой революции и просто дама с косой, дважды неудачно возглавлявшая украинское правительство, она и сейчас не теряет надежды стать канцлером Украины. На фоне стабильной потери позиций Петром Порошенко олигархи выдвигают Тимошенко править страной. И она, кажется, совсем не против. Но пока у руля совсем другие люди.

Антироссийские санкции не обошли администрацию президента и кабинет министров. Среди одиозных персон — министр инфраструктуры Владимир Омелян. Не так давно он предложил закрыть железнодорожное сообщение с Москвой и высказался за полный разрыв отношений (в духе современной украинской политики), при том что его жена-дизайнер торговала в России платьями.

Силовой блок представлен главой МВД Арсеном Аваковым и его советником Антоном Геращенко. В списке также главный военный прокурор Анатолий Матиос и секретарь Совета национальной безопасности Александр Турчинов. Ему последние четыре года мерещатся российские танки, он каждый день готовится к войне.

"Я узнал об антиукраинских санкциях России на юге Украины, недалеко от Автономной республики Крым, где мы проводим масштабные военные учения по противовоздушной обороне. С моей точки зрения, об этих российских санкциях можно сказать только одно: напугали ежа голым задом. И точка", — заявил Александр Турчинов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Некоторые гордятся, заявляют, что это чуть ли не их "минута славы". Но при этом мы понимаем, что по некоторым из участников этого списка данные санкции бьют болезненно. В первую очередь, по бизнесу, по движимому и недвижимому имуществу на территории России, в частности, на территории Крыма и Донбасса, который не контролируется Украиной", — объясняет политолог Владимир Корнилов.

В опубликованном списке оказались компании, расположенные на территории Крыма, но известно, что руководят ими киевские бизнесмены. Так, бизнес украинского куриного короля Юрия Косюка — птицеферма "Дружба народов Нова" и "Крымская фруктовая компания" — кормят ягодами, фруктами и колбасой крымчан-россиян. На наших глазах груженые фуры отправляются в Санкт-Петербург.

А депутат Верховной рады Александр Герега, он тоже в санкционном списке, получает стабильный доход от сети супермаркетов "Эпицентр". Правда, сейчас компания переименована в "Новацентр". Под ограничения попали также миллиардер Виктор Пинчук, ключевая фигура в металлургической компании "Интерпайп". Санкции коснулись активов Игоря Коломойского, в частности, его завода "ДнепрАзот", предприятия Дмитрия Фирташа и других украинских олигархов. Пострадают и такие крупные предприятия, как "АвтоКрАЗ" и "Харьковский тракторный завод" — он уже несколько лет не может выйти из кризиса. Здесь пытались наладить производство военной техники, но государство остановило финансирование. В Европе харьковские трактора не востребованы, основные потребители в России. Теперь и этот рынок для завода закрыт.

Российские санкции также коснулись фармацевтических компаний, банков, газового сектора – то есть тех сфер экономики, которые приносят наибольший доход украинским олигархам, которые продолжают зарабатывать на войне.