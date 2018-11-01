Россия предупредила о еще одной готовящейся провокации с хлором в Сирии

Новые провокации с использованием отравляющих веществ готовят боевики в сирийской провинции Идлиб. Они доставили две емкости с хлором в зернохранилище у населенного пункта Калаат-эль-Мудик. Он находится в 20 километрах западнее города Хама.

Боевики используют хлор для инсценировки химатаки сирийской армии против мирного населения, пояснил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

За провокацией стоят боевики группировок "Ахрар-аш-Шам" (запрещена в России) и "Джейш аль-Изза" (запрещена в России), сообщает ТАСС.

При этом боевики продолжают нарушать режим прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации. В провинции Хама были обстреляны населенный пункт Телль-Марак. Здесь погибли трое военнослужащих сирийской правительственной армии, четыре военнослужащих были ранены. Также боевики обстреляли Руейсет-Искандер в провинции Латакия.

29 октября Владимир Савченко заявлял о том, что для организации провокации с отравляющими химвеществами десятки членов организации "Белые каски" прибыли в поселки Азаз, Мареа и Чобанбей провинции Алеппо. В эти населенные пункты из города Джиср-эш-Шугур провинции Идлиб на закрытых грузовиках боевики доставили емкости с хлором.