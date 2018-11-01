ЦСКА обыграл "Олимпиакос" и вышел в лидеры баскетбольной Евролиги

В четверг, 1 ноября, стартовал пятый тур регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Московский ЦСКА на своей площадке одержал победу над греческим "Олимпиакосом". Встреча завершилась со счетом 69:65 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий московского клуба испанец Серхио Родригес, который набрал 20 очков.

ЦСКА одержал пятую победу в пяти матчах турнира и вышел в единоличные лидеры таблицы. "Олимпиакос" идет шестым.