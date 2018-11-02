Выручка Apple бьет рекорды

По итогам завершившегося в конце сентября четвертого финансового квартала американская корпорация Apple зафиксировала выручку в размере 62,9 миллиарда долларов, что значительно выше ожиданий экспертов.

При этом объем полученной выручки примерно на 20 процентов выше, чем за аналогичный период прошлого года, и рекордный для четвертого финансового квартала за все время существования корпорации Apple, передает ТАСС. Кроме того, рекордной стала и прибыль за четвертый квартал, которая составила около 14,1 миллиарда долларов — на 32 процента больше, чем год назад.

Корпорация прогнозирует, что в дни новогодних праздников, традиционно прибыльных для Apple, ее выручка может составить от 89 до 93 миллиардов долларов, отмечается в отчете.

Основанная в 1976 году одна из крупнейших в мире корпорация Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Рыночная капитализация Apple превышает 1 триллион долларов.