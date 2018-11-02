Денис Глушаков: рад вернуться в команду

Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Денис Глушаков после победы над махачкалинским "Анжи" со счетом 1:0 в матче 1/8 финала Кубка России опубликовал пост в Instagram. В нем он заявил, что рад вернуться в команду.

Встреча с "Анжи" стала первой для Глушакова в стартовом составе и в статусе капитана после того, как полузащитник был отстранен предыдущим главным тренером "красно-белых" Массимо Каррерой.

"Рад вернуться в команду! – написал Глушаков. — Всех с победой! Идем дальше".

Отметим, что по ходу всего матча Глушакова освистывали и оскорбляли болельщики с трибун.