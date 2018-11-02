Асия Биби покинет Пакистан

Христианка Асия Биби, смертный приговор которой был отменен Верховным судом Пакистана, покинет страну. Отмена приговора вызвала волну протеста среди мусульман, которые блокируют дороги и жгут покрышки на улицах, требуя немедленно повесить женщину.

Как сообщалось, в 2010 оду Асия Биби была осуждена за богохульство и восемь лет ждала в тюрьме приведения в действие смертного приговора. Это произошло после того, как она поссорилась с женщинами-мусульманками, с которыми работала. Они оскорбляли Биби за то, что она считает себя христианкой. В ответ Асия Биби, якобы, непочтительно высказалась в отношении пророка Мухаммеда. Через несколько дней женщину избила толпа мусульман. Она стала первым человеком в Пакистане, получивший приговор за богохульство от властей станы, напоминает телеканал "Россия 24".