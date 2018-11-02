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Антропология 48 минут назад
Антропологи создали первую 3D-реконструкцию грудной клетки неандертальца
Неандертальцев принято считать гораздо менее развитыми, чем представителей Homo sapiens. Между тем недавние исследования показали, что у нас есть много общего с коренастыми "кузенами" с точки зрения поведения и развития.
Теперь же учёные выяснили, что грудная клетка неандертальцев была такого же размера, что и у человека разумного. Ранее специалисты предполагали, что она могла быть намного больше.
Изучение размера и формы грудной клетки, в которой "хранятся" лёгкие, сердце и другие органы, может пролить свет на развитие неандертальцев и дать информацию об их осанке и жизненной ёмкости лёгких (это максимальное количество воздуха, которое может быть набрано после полного выдоха).
Ранее специалистам было трудно составить представление о грудной клетке неандертальцев, поскольку рёбра и позвонки довольно хрупки, и они редко сохраняются в палеонтологической летописи.
Как говорит один из авторов новой работы Асьер Гомес-Оливенсия (Asier Gómez-Olivencia) из Университета Страны Басков, учёным как раз не хватало информации о форме грудной клетки древних людей.
В 1980-е годы в Израиле были найдены одни из самых полных останков неандертальца возрастом 60 тысяч лет, которые принадлежали взрослому мужчине. Экземпляр прозвали "Кебара 2" (Kebara 2).
Изучая их, международная команда учёных создала точную трёхмерную реконструкцию грудной клетки неандертальца.
Как говорят учёные, за последнее десятилетие виртуальная реконструкция стала более распространённым явлением в антропологических исследованиях. Такой подход полезен при изучении хрупких окаменелых останков.
Сначала исследователи использовали компьютерную томографию. Позже специалисты использовали особое программное обеспечение, чтобы создать трёхмерную виртуальную модель грудной клетки, а после сравнили полученные данные с компьютерными томографиями 16 современных мужчин. Их рост совпадал с ростом неандертальца "Кебара 2".
"Это была кропотливая работа. Мы должны были провести КТ-сканирование каждого позвонка и всех фрагментов рёбер по отдельности, а затем собрали их в 3D",- говорит Алон Бараш (Alon Barash) из Университета имени Бар-Илана.
Как уже отмечалось выше, специалисты предполагали, что грудная клетка неандертальцев была больше нашей. На самом деле оказалось, что грудная клетка "Кебара 2" была такого же размера.
"Это был один из самых больших сюрпризов исследования", — отмечает Гомес-Оливенсия.
Тем не менее неандертальская грудная клетка слегка отличалась по форме: она была чуть шире в нижней части в сравнении с грудной клеткой современного человека.
Такая форма предполагает наличие большей диафрагмы и, следовательно, большей ёмкости лёгких, сообщается в пресс-релизе.
Изучение подобных отличий неандертальцев от современных людей может помочь антропологам объяснить, почему первые исчезли с лица земли.
Результаты работы описаны в статье, вышедшей в издании Nature Communications.
Добавим, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали о том, что у неандертальцев существовало разделение труда по половому признаку.
Кроме того, оказалось, что неандертальцы хоронили своих усопших и умели разговаривать.
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