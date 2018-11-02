В районе Курил исчез японский остров

Близ берегов Японии исчез остров Эсанбэ Ханакита Кодзима, пишет The Guerdian. Остров был не заселен, журналисты предполагают, что он ушел под воду.

Остров располагался к западу от Курильской гряды.

Береговая охрана Японии в последний раз осматривала островок в 1987 году, тогда он поднимался над уровнем воды лишь на полтора метра.

Эсанбэ был одним из 158 островов, которым Япония дала названия, чтобы подтвердить свои права на эти территории и расширить экономическую зону. Все эти острова не заселены.