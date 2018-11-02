The Beatles выпустили клип на песню, написанную 50 лет назад

В честь полувекового юбилея знаменитого "белого" альбома The Beatles представители группы выпустили клип на песню "Glass Onion" с этой пластинки, составленный из архивных снимков легендарного коллектива. Фото для видео отбирали Пол Маккартни и художник Ричард Гамильтон, сообщает Rock 107.

Обложку для "White Album" также рисовал Гамильтон.

В честь юбилея пластинки она будет переиздана. Новая версия "White Album". появится в продаже 9 ноября. В богато оформленный бокс войдут версия альбома в формате стерео, 50 треков, не попавших на пластинку, и 25 демо с так называемых "Esher Demos" — песен, из которых позднее вырос альбом.

Ранее сообщалось, что новый альбом Пола Маккартни "Egypt Station" стал одним из самых успешных в его сольной карьере.