Новости Общество

Все видео этой рубрики
2 ноября 201817:52

В неадеквате может все разгромить: из Сергея Челобанова изгоняют беса

С пагубными зависимостями Сергея Челобанова в свое время пыталась бороться Алла Пугачева, однако даже лечение в Швейцарии не помогло: певец вновь принимался за старое.

Недавно он был пойман пьяным за рулем "Кадиллака", и от него ушла гражданская жена – мать его маленького сына Евгения Долгова.

Несколько месяцев назад она попросила редакцию "Прямого эфира" помочь устроить Сергея на лечение в наркоклинику. Она жаловалась, что в Сергея, когда хоть капля алкоголя попадет в рот, как будто вселяется бес: он все начинает крушить, может даже руку поднять на близких – на нее и даже на ребенка.

"Это страшно", — признается Евгения. По этой причине она не решается оформить отношения с отцом своего ребенка и родить второго. Для того, чтобы сын Саша, которому всего 2,5 года, не видел отца в таком состоянии, Евгения и ушла от него.

После этого Челобанов согласился пройти лечение в клинике.

Тем временем продюсер Алексей Мускатин отмечает, что для Челобанова это привычное состояние, в котором он создает прекрасную музыку, аранжировки и песни.

Однако новый альбом певца поклонники ждут уже больше 15 лет: с Челобановым просто боятся работать, поскольку он может в неадеквате сломать оборудование, говорит продюсер.

В студию пришел и сам Челобанов. Он сказал, что за время, проведенное в клинике, очень соскучился по жене и сыну.

При этом музыкант заявил, что окончательно завязывать с алкоголем не собирается, хотя теперь может существенно снизить дозу.

Гости в студии (прежде всего, те, кто сам сталкивался с этой проблемой), считают, что у человека с такой сильной зависимостью, как у Челобанова, пить по чуть-чуть не получится.

Пример тому – Евгений Осин, который тоже лечился, но "зеленый змей" оказался сильнее.

После реабилитации в Таиланде Осин продержался недолго: недавно в пьяном состоянии он сломал руку и сейчас в своей московской квартире заливает одиночество алкоголем.

Как Евгения отнеслась к тому, что певец в клинике приставал ко всем женщинам? Какие советы дали ей певица Маруся Левкина, боровшаяся такой же с зависимостью мужа, и телеведущая Дана Борисова, у которой были аналогичные проблемы? И сможет ли ради супруги и сына Челобанов усмирить своего "беса"? А так же о том, как прошел грандиозный тур Филиппа Киркорова по Америке, и что говорит о попытках лишить его звания народного артиста России за скандальный клип с Николаем Басковым, – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

Сейчас

19:05

Военный эксперт Неелов арестован за госизмену

18:23

Массовое убийство христиан в Египте: уточненные данные

17:49

В РПЦ предложили лечить константинопольского архиепископа Иова

17:46

США вернут все санкции против Ирана

17:25

Возросло число жертв расстрела христиан в Египте

17:19

Донбасс: ВСУ перебросили наемников из Грузии и Латвии

16:55

Отменены турецкие санкции против двух американских министров

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Массовое убийство христиан в Египте: уточненные данные

Массовое убийство христиан в Египте: уточненные данные

26 минут назад
Путин предложил вернуть ГРУ

Путин предложил вернуть ГРУ

1 час назад
США вернут все санкции против Ирана

США вернут все санкции против Ирана

34 минуты назад
Арестованы все участники изнасилования дознавательницы

Арестованы все участники изнасилования дознавательницы

3 часа назад
Стало известно, почему самолет Air France не пустили в Россию

Стало известно, почему самолет Air France не пустили в Россию

3 часа назад
В Кремле с юмором отнеслись к заявлению Коломойского

В Кремле с юмором отнеслись к заявлению Коломойского

5 часов назад
Теракт в Архангельске: раненых доставили в Москву

Теракт в Архангельске: раненых доставили в Москву

7 часов назад
Нужна помощь: Данила Сычугова спасет срочная операция

Нужна помощь: Данила Сычугова спасет срочная операция

29.10.2018 10:00
Лицо посла США в РФ помрачнело от вопроса о россиянах

Лицо посла США в РФ помрачнело от вопроса о россиянах

5 часов назад
Странный ответ на санкции: Украина задержала судно под флагом Либерии

Странный ответ на санкции: Украина задержала судно под флагом Либерии

12 часов назад
Украинские военные постреляли из "Буков" и С-300 недалеко от Крыма

Украинские военные постреляли из "Буков" и С-300 недалеко от Крыма

7 часов назад
Сериалы "Годунов" и "Ненастье" можно будет увидеть только в эфире телеканала "Россия"

Сериалы "Годунов" и "Ненастье" можно будет увидеть только в эфире телеканала "Россия"

30 минут назад
Центробанк РФ произвел рекордные закупки золота

Центробанк РФ произвел рекордные закупки золота

11 часов назад
Облитый Даниилом Страховым курильщик оказался сыном итальянского атташе

Облитый Даниилом Страховым курильщик оказался сыном итальянского атташе

7 часов назад
Стартовал конкурс с призовым фондом 200 000 рублей

Стартовал конкурс с призовым фондом 200 000 рублей

1 час назад
Как это устроено: плавучие дома

Как это устроено: плавучие дома

9 часов назад
Пять причин для ослабления рубля в ноябре

Пять причин для ослабления рубля в ноябре

31.10.2018 11:05
"Вечность или миг": Валерий Гаркалин и Ольга Прокофьева приглашают в ММДМ

"Вечность или миг": Валерий Гаркалин и Ольга Прокофьева приглашают в ММДМ

8 минут назад
Исследование: время работы флагманских смартфонов сокращается

Исследование: время работы флагманских смартфонов сокращается

25 минут назад
В РПЦ предложили лечить константинопольского архиепископа Иова

В РПЦ предложили лечить константинопольского архиепископа Иова

31 минута назад
В неадеквате может все разгромить: из Сергея Челобанова изгоняют беса

В неадеквате может все разгромить: из Сергея Челобанова изгоняют беса

1 час назад
Гавана может получить от Москвы кредит в 38 миллионов евро

Гавана может получить от Москвы кредит в 38 миллионов евро

1 час назад
Донбасс: ВСУ перебросили наемников из Грузии и Латвии

Донбасс: ВСУ перебросили наемников из Грузии и Латвии

1 час назад
Отменены турецкие санкции против двух американских министров

Отменены турецкие санкции против двух американских министров

1 час назад
Нарушение прав россиян на Кипре: послу вручена нота

Нарушение прав россиян на Кипре: послу вручена нота

1 час назад
"Роснефть" приступила к разведке на шельфе Кубы

"Роснефть" приступила к разведке на шельфе Кубы

2 часа назад
"Енисей" расстанется с главным тренером Аленичевым

"Енисей" расстанется с главным тренером Аленичевым

2 часа назад
Осень не сдается: в выходные немного потеплеет

Осень не сдается: в выходные немного потеплеет

2 часа назад
Хачатуров освобожден от должности

Хачатуров освобожден от должности

2 часа назад
Хакеры выставили на продажу переписку 80 тысяч пользователей Facebook

Хакеры выставили на продажу переписку 80 тысяч пользователей Facebook

2 часа назад
Рогозин сообщил об экзотических версиях появления отверстия в "Союзе"

Рогозин сообщил об экзотических версиях появления отверстия в "Союзе"

3 часа назад
В лондонской штаб-квартире Sony произошла поножовщина

В лондонской штаб-квартире Sony произошла поножовщина

4 часа назад
Что носить этой зимой? 10 самых модных платьев

Что носить этой зимой? 10 самых модных платьев

4 часа назад
Агрессия: зачем она нам и как с ней работать

Агрессия: зачем она нам и как с ней работать

4 часа назад
Волочкова рассказала, как спасала отца своей дочери от сектантов

Волочкова рассказала, как спасала отца своей дочери от сектантов

4 часа назад
Производитель колес купил сгоревший "Майбах", чтобы поучаствовать в шоу

Производитель колес купил сгоревший "Майбах", чтобы поучаствовать в шоу

5 часов назад
Лавров объяснил, почему Запад беззубо реагирует на нарушение Киевом свободы СМИ

Лавров объяснил, почему Запад беззубо реагирует на нарушение Киевом свободы СМИ

6 часов назад
Зеленый чай может быть опасен для печени и почек

Зеленый чай может быть опасен для печени и почек

6 часов назад
Юбилейный Ереван. Фотолента

Юбилейный Ереван. Фотолента

6 часов назад
Омские власти не отремонтировали дорогу, так как не смогли ее найти

Омские власти не отремонтировали дорогу, так как не смогли ее найти

6 часов назад
BMW неожиданно объявила российские цены на кабриолет 8 серии

BMW неожиданно объявила российские цены на кабриолет 8 серии

6 часов назад
Авиакатастрофа в Индонезии: найден черный ящик

Авиакатастрофа в Индонезии: найден черный ящик

7 часов назад
Секрет успеха: психологи выяснили, что способствует зарождению бизнес-династий

Секрет успеха: психологи выяснили, что способствует зарождению бизнес-династий

8 часов назад
Герои телеканала "МУЛЬТ" устроят масштабное новогоднее шоу с настоящим Дедом Морозом

Герои телеканала "МУЛЬТ" устроят масштабное новогоднее шоу с настоящим Дедом Морозом

8 часов назад
Украинская игра про Освенцим: что пошло не так

Украинская игра про Освенцим: что пошло не так

8 часов назад
Топ-10 самых загруженных аэропортов в мире

Топ-10 самых загруженных аэропортов в мире

8 часов назад
За 2 недели октября цены в России сменили 15 марок

За 2 недели октября цены в России сменили 15 марок

9 часов назад
Студентка из Майкопа пристроила в приют котенка за 340 тысяч

Студентка из Майкопа пристроила в приют котенка за 340 тысяч

9 часов назад
5 причин поехать на Черное море в несезон

5 причин поехать на Черное море в несезон

01.11.2018 14:14
Солисты Центра оперного пения Галины Вишневской выступили в Токио

Солисты Центра оперного пения Галины Вишневской выступили в Токио

31.10.2018 18:47
"Ненастье": отголоски реальных историй

"Ненастье": отголоски реальных историй

27.10.2018 22:15