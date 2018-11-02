В неадеквате может все разгромить: из Сергея Челобанова изгоняют беса

С пагубными зависимостями Сергея Челобанова в свое время пыталась бороться Алла Пугачева, однако даже лечение в Швейцарии не помогло: певец вновь принимался за старое.

Недавно он был пойман пьяным за рулем "Кадиллака", и от него ушла гражданская жена – мать его маленького сына Евгения Долгова.

Несколько месяцев назад она попросила редакцию "Прямого эфира" помочь устроить Сергея на лечение в наркоклинику. Она жаловалась, что в Сергея, когда хоть капля алкоголя попадет в рот, как будто вселяется бес: он все начинает крушить, может даже руку поднять на близких – на нее и даже на ребенка.

"Это страшно", — признается Евгения. По этой причине она не решается оформить отношения с отцом своего ребенка и родить второго. Для того, чтобы сын Саша, которому всего 2,5 года, не видел отца в таком состоянии, Евгения и ушла от него.

После этого Челобанов согласился пройти лечение в клинике.

Тем временем продюсер Алексей Мускатин отмечает, что для Челобанова это привычное состояние, в котором он создает прекрасную музыку, аранжировки и песни.

Однако новый альбом певца поклонники ждут уже больше 15 лет: с Челобановым просто боятся работать, поскольку он может в неадеквате сломать оборудование, говорит продюсер.

В студию пришел и сам Челобанов. Он сказал, что за время, проведенное в клинике, очень соскучился по жене и сыну.

При этом музыкант заявил, что окончательно завязывать с алкоголем не собирается, хотя теперь может существенно снизить дозу.

Гости в студии (прежде всего, те, кто сам сталкивался с этой проблемой), считают, что у человека с такой сильной зависимостью, как у Челобанова, пить по чуть-чуть не получится.

Пример тому – Евгений Осин, который тоже лечился, но "зеленый змей" оказался сильнее.

После реабилитации в Таиланде Осин продержался недолго: недавно в пьяном состоянии он сломал руку и сейчас в своей московской квартире заливает одиночество алкоголем.

Как Евгения отнеслась к тому, что певец в клинике приставал ко всем женщинам? Какие советы дали ей певица Маруся Левкина, боровшаяся такой же с зависимостью мужа, и телеведущая Дана Борисова, у которой были аналогичные проблемы? И сможет ли ради супруги и сына Челобанов усмирить своего "беса"? А так же о том, как прошел грандиозный тур Филиппа Киркорова по Америке, и что говорит о попытках лишить его звания народного артиста России за скандальный клип с Николаем Басковым, – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".