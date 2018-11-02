Отменены турецкие санкции против двух американских министров

Турецкий МИД отменил санкции в отношении министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен и генпрокурора США Джеффа Сешнса, передает РИА Новости.

Турция сняла санкции после того, как США вывели из санкционного списка турецкого министра юстиции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, которых ранее обвиняли в нарушениях прав человека.