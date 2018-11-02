Гимнаст Далалоян стал чемпионом мира в вольных упражнениях

В столице Катара Дохе продолжается чемпионат мира по спортивной гимнастике. Разыгрываются награды в отдельных видах. Россиянин Артур Далалоян занял первое место в вольных упражнениях.

Судьи оценили выступления Артура в 14,900 балла, и этот результат принес ему золотую медаль. На втором месте японец Кендзо Сираи, на третьем – филиппинец Карлос Эдриэль Юло. Еще один российский гимнаст Никита Нагорный занял шестое место.

Двумя днями ранее Артур Далалоян стал чемпионом мира в многоборье. В последний раз подобного успеха наш гимнаст добивался 19 лет назад. В 1999 титул абсолютного чемпиона мира завоевал Николай Крюков.