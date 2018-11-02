Донбасс: ВСУ перебросили наемников из Грузии и Латвии

Вооруженные силы Украины разместили у линии соприкосновения (населенные пункты Катериновка и Счастье) около 50 иностранных наемников из Латвии и Грузии.

Как сообщил ТАСС исполняющий обязанности начальника управления народной милиции провозглашенной ЛНР Михаил Филипоненко, наемники, предположительно, вооружены "стрелковым оружием натовского образца".

Кроме того, в населенном пункте Боровское зафиксировано размещение учебного лагеря, в котором военные инструкторы из США и Канады обучают военных.