Станцию метро "Беломорская" откроют до нового года
Строительство новой станции "Беломорская" Замоскворецкой линии метро планируют завершить до конца года. Возводят ее на действующем отрезке зеленой ветки между станциями "Речной вокзал" и "Ховрино". Открытия ждут жители как минимум трех северных районов столицы.
Молодые туи высажены несколько дней назад. Рабочие укладывают последние метры газона. Возле станции "Беломорская" заканчивают облагораживать территорию. Внутри тоже почти все готово. Эскалаторы работают, отделка станции подходит к концу. Оформление в приглушенных тонах северной морской волны.
Интерьер новой станции для пассажиров Замоскворецкой линии метро не секрет. Дело в том, что "Беломорская" — это промежуточная станция, с одной стороны от нее "Ховрино", с другой — "Речной вокзал". Из окон проезжающих поездов прекрасно виден ход стройки.
"Беломорская" — станция с непростой судьбой. Сначала жители района отказались от стройки, а затем, когда тоннель был уже готов, попросили все же открыть метро. Сложность заключалась в том, что буквально в 30 метрах от работающей тяжелой техники находятся жилые дома.
На платформе почти все готово. Осталось кое-где уложить плитку и установить стеновые панели. Дел на пару недель, но работать приходится короткие 4 часа ночью, когда поезда не ходят.
"Надеюсь, за пару месяцев справимся и к новому году откроем метро. У жителей района появится метро, и за 15 минут можно будет добраться до центра", — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Несмотря на то, что улица Беломорская находится недалеко от крупной транспортной артерии — Ленинградского шоссе, да и станции "Речной вокзал" и "Ховрино" совсем недалеко, выбраться из района бывает непросто.
- Так хорошо, не придется на автобусы очереди ждать. По утрам особенно сложно, а тут сядем на метро и поедем.
Станция "Беломорская" вместе с метро "Ховрино" станут частью единого транспортного пересадочного узла. В районе будет создана большая перехватывающая парковка и новая автостанция для междугородных автобусов, идущих в северном направлении.
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