Возросло число жертв расстрела христиан в Египте

Число жертв нападения на христиан в Египте возросло до десяти, 13 человек пострадали.

Как передает РИА Новости, об этом рассказал осведомленный египетский источник.

Три автобуса с паломниками из города Сохаг (центральная часть страны) следовали в монастырь Святого Самуила Исповедника, когда неизвестные открыли по ним огонь из автоматов.

Собеседник агентства отметил, что число погибших и пострадавших уточняется​​​. Ранее сообщалось, что при нападении на христиан погибли семь и пострадали 14 человек.

Это далеко не первое преступление в отношении христиан-коптов в Египте. Так 26 мая 2017 года боевики расстреляли 24 паломников, направлявшихся в монастырь Святого Самуила.