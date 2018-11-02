Актер-инвалид из "Лучше звоните Солу" врал о том, что потерял руку на войне

Американский актер Тодд Латуретт, снявшийся в популярных сериалах "Лучше звонить Солу" и "Лонгмайер", признался, что врал о том, что потерял руку на войне, чтобы его брали сниматься. На самом деле мужчина сам отрезал себе конечность в психическом припадке, сообщает EW.

По словам Латуретта, выдавать себя за ветерана войны оказалось выгодным решением. Работодатели шли ему навстречу гораздо чаще.

Мужчина признался, что много лет страдает то биполярного расстройства. биполярным расстройством. В 2001 году в результате психоза он отрезал себе руку циркулярной пилой, а затем самостоятельно прижег себе рану.

"Я думал, что могу контролировать свои действия, но оказалось, что жестоко ошибался", — заявил Латуретт, добавив, что зря не принимал лекарства в тот период.

По словам американца, он решил рассказать о случившемся, чтобы очистить совесть.

"Мне хочется вдохновить других людей с подобными проблемами. Обязательно обратитесь к врачу и не повторяйте моих ошибок", — отметил Латуретт.