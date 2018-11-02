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2 ноября 201821:05 Алексей Петров

Особые отношения: лидеры России и Кубы договорились о дружбе и сотрудничестве

В Кремле встречали главу страны, которая в условиях американских санкций живет более полувека и лучше всех в мире знает, что такое тотальная блокада со стороны США. Россия стала первым государством, которое новый лидер Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес посетил после своего избрания. И потому визит особый — впервые в Москву приехал представитель нового поколения кубинских руководителей.

Кортеж мчится к Большому Кремлевскому дворцу. Руководителя кубинского государства встречают со всеми почестями. В этот момент пресса уже ждет появления первых лиц.

У главы кубинского государства в Москве насыщенная программа. Это первый официальный визит в Россию. В повестке дня — ключевые темы двустороннего сотрудничества, в частности энергетика.

Приветствие президента России сразу дает понять, насколько тесны отношения Москвы и Гаваны. "Я очень рад вас видеть, иметь возможность продолжить наш диалог, который уже начался некоторое время назад. В начале беседы хочу вас попросить передать самые наилучшие пожелания и горячий привет товарищу Рауль Кастро. Отношения между Россией и Кубой складывались десятилетиями и изначально были отмечены особым стратегическим характером. Нас объединяют дружба, взаимная поддержка, помощь", — подчеркнул Путин.

"Я привез с собой братский привет от Рауля Кастро, — сказал в ответ председатель Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес. — Этот визит для нас имеет для нас огромное значение. Уровень наших отношений очень высокий, особенно в политической сфере".

 

Общие подходы в самых разных сферах. Лидеры России и Кубы одинаково обеспокоены намерением США выйти в одностороннем порядке из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. И таких примеров взаимопонимания немало.

"Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшей тесной координации совместных шагов на мировой арене. Россия и Куба всегда выступали и выступают за неукоснительное соблюдение ключевых принципов международного права, зафиксированных в Уставе ООН, включая уважение суверенитета и интересов всех государств, недопустимость силового давления, использования односторонних санкций и вмешательства во внутренние дела", — сказал президент России.

"Я благодарен России за стойкую позицию против торгово-экономической и финансовой блокады со стороны США, которая наносит ущерб моей стране. Мы намерены развивать торгово-экономические связи и довести их до того высокого уровня, который существует у нас в политическом плане", — отметил Диас-Канель.

Нынешний руководитель Кубы принадлежит уже к новому поколению политиков Острова свободы, к которому в нашей стране еще с советских времен особо теплое отношение. Долгие годы настоящим символом Кубы был его харизматичный лидер Фидель Кастро. В начале 90-х в отношениях наступил спад. Но теперь к Кубе снова повышенный интерес. По итогам прошлого года товарооборот вырос на 17 процентов. "На кубинской территории успешно работают наши энергетические компании. "Роснефть" проводит геологоразведку на кубинском шельфе, модернизирует перерабатывающие заводы страны. "Зарубежнефть" осваивает крупное нефтяное шельфовое месторождение", — указал российский лидер.

"Газпром" прорабатывает проект строительства ТЭС. Компания "Уралхиммаш" намерена участвовать в строительстве парка хранения сжиженных газов. Кроме того, развивать железные дороги Куба намерена совместно с РЖД.

Большие планы у российских автогигантов. Кроме того, среди совместных проектов — модернизация металлургического завода имени Хосе Марти. В центре внимания и военно-техническое сотрудничество. Уже известно, что Россия планирует предоставить Кубе кредит на эти цели. Для обсуждения Россию посетит министр обороны Кубы. "Наш министр обороны Сергей Кужугетович Шойгу будет иметь встречи со своим коллегой, и они определят перспективные вопросы сотрудничества на ближайшее время", — пояснил заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов.

А российские реставраторы помогают кубинцам в восстановлении золотого покрытия купола гаванского Капитолия, где размещается Национальная ассамблея. Оценить красоту россиянам скоро будет проще — уже с декабря упростят визовые формальности. В свою очередь кубинцы с трепетом относятся к истории нашей страны.

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