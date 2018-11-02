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2 ноября 201820:43

Россия оказалась на первом месте среди стран с нетронутой природой

фото: Катерина Волкова

Россия заняла первое место по территориям, на которых нет следов жизнедеятельности человека. Их протяженность составляет 15 миллионов квадратных километров. Примерно половину из них занимают нетронутые человеком российские моря, сообщает Nature.

По "девственным" природным показателям наша страна оказалась в одном ряду с США, Бразилией, Австралией и Канадой. На эти страны приходится 70 процентов неосвоенных территорий в мире.

Еще в начале XX века лет сельским хозяйством было занято всего 15 процентов площади планеты, сегодня она превышает 77 процентов. 87 процентов океана также освоены человеком. Наименее освоенной людьми по-прежнему остается Антарктида.

Ученые утверждают, что именно неосвоенные земли могут смягчить последствия климатических изменений.

"Они представляют собой своеобразный защитный буфер, так как экосистема таких земель быстрее восстанавливается", — отмечают экологи.

Исследователи призывают установить международный контроль над безопасностью наиболее уязвимых территорий. В настоящий момент их положение практически никак не регулируется.

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