Учения ПВО Украины назвали опасным сигналом для мировой авиации

Факт учений ПВО Украины — это сигнал опасности для всей мировой авиации, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, сообщает РИА Новости.

Парламентарий пояснил это тем, что "меткость и профессионализм украинских зенитчиков уже давно превратились в мем" и Киев зря надеется запугать боевую и гражданскую авиацию Крыма.

Бальбек подчеркнул, что на своей территории Украина может проводить любые учения для поддержания боевого духа "самой непобедимой армии мира", но если это угрожающий сигнал соседям, то это напрасный жест.

4 октября 2001 года в ходе военных учений ПВО Украины над Черным морем был сбит самолет Ту-154 российской авиакомпании "Сибирь". Все находившиеся на его борту 78 человек (66 пассажиров и 12 членов экипажа) погибли. Расследование пришло к выводу, что борт был непреднамеренно сбит ракетой С-200.