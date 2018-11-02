Экс-футболист "Арсенала" приговорен к 50 суткам тюрьмы

Бывший нападающий лондонского "Арсенала" и сборной Дании Никлас Бендтнер стал фигурантом уголовного дела и угодил за решетку. Суд постановил заключить форварда в тюрьму сроком на 50 суток за избиение водителя такси.

Инцидент произошел в начале сентября, когда Бендтнер со своей девушкой воспользовался услугами такси, но по окончании поездки остался недоволен качеством обслуживания. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на Sverigesradio, в результате футболист от словесной перепалки перешел к делу и атаковал таксиста, одним ударом сломав ему челюсть.

Напомним, что за лондонских "канониров" Бендтнер выступал с 2005-го по 2014-й год. На данный момент, Лорд, как его еще называют болельщики, является игроком норвежского "Русенборга". За норвежцев он выступает с 2017-го года.