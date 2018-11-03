В ООН открылась выставка победителей фотоконкурса имени Андрея Стенина

В ООН открылась выставка победителей конкурса имени российского журналиста Андрея Стенина, которого в 2014 году убили украинские военные. Он был посмертно награжден Орденом Мужества. Церемонию приурочили к Международному дню борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов. Работы на конкурс отправляли фотографы со всего мира. В число победителей вошли представители 14 стран.

"Мировое сообщество многое сделало для защиты журналистов, в том числе во время вооруженных конфликтов, — отметил постпред России при ООН Василий Небензя. — Тем не менее, мы продолжаем видеть неутешительную статистику. Это наш общий долг — сделать все возможное, чтобы усилить безопасность журналистов, расследовать уже совершенные преступления и предотвращать их в будущем".

"Сегодня Международный день борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов, который напоминает нам, что мы должны защищать всех журналистов, включая фотографов, — приводит телеканал "Россия 24" слова заместителя Генерального секретаря ООН по глобальным коммуникациям Алисон Смейл. — И необходимо обеспечивать им возможность безопасного выполнения их работы".