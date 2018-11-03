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3 ноября 201802:22 Регина Севостьянова

Пропаганда терроризма: в Бельгии сняли скандальный фильм о мигрантах

В Бельгии набирает обороты скандал вокруг документального фильма "За грехи отцов". Речь о мигрантах, чьи дети добровольно присоединились к ИГИЛ (запрещена в РФ). Фильм обвинили в пропаганде терроризма.

Понять, простить и помочь: трехсерийный документальный фильм, вышедший на бельгийском телевидении, явно призывает к сочувствию. В центре картины — женщины и мужчины, в основном с мигрантскими корнями, чьи дети добровольно отправились в ИГИЛ (запрещена в РФ).

Авторы расследования подчеркивают: они старались занять нейтральную позицию, поставив вопрос на обсуждение общества. "Подобную программу можно сделать, только будучи чутким и открытым, относясь с уважением к горю, стыду и отчаянию этих матерей, — говорит автор фильма Руди Вранкс. — Но необходимо также сохранять критичность мышления и дистанцию, необходимую в журналистике".

У зрителей проблематика вызвала однозначную реакцию: по телевидению показывают пропаганду терроризма. Самые жесткие критики призывают отправить создателей фильма в тюрьму. В СМИ и социальных сетях обсуждают то, чего в фильме не показали: детали биографий героев.

Татьяна Виланд — этническая фламандка. В юном возрасте пришла к исламу, а потом к радикализации. Вышла замуж за спикера террористической организации "Шариат для Бельгии". В 2012 году вместе с мужем присоединилась к террористам. Бушра Абудалл, уроженка Антверпена, переехала на территорию, подконтрольную террористам вместе с мужем — главой "Шариат для Бельгии". В 2014 женщины вернулись в Бельгию — рожать. Получили медицинскую помощь, пособие, государственную поддержку. И снова уехали в ИГИЛ — уже к новым мужьям. С собой взяли сыновей, которым дали имена в честь вооруженного джихада: Мухаджид — "воин" и Шахид — "убийца". Татьяне и Бушре помогал Нихам Чаиб, который в 2016 году от лица ИГИЛ заявил об ответственности этой террористической организации за атаки на Париж и Брюссель.

"Я никогда не смогу себя простить за то, что сделала с детьми. Я лишила их школы, лишила их свободы, игр. Я лишила их всего", — говорит Татьяна Виланд. У Татьяны уже двое детей, у Бушры- трое. И они опять хотят вернуться в Бельгию. Но следователь Монтассер Алдемех настаивает: женщины — активные сторонницы террористов, а не жертвы. Женщины публично одобряли теракты в Европе, участвовали в вербовке молодых девушек из Бельгии в ряды ИГИЛ. Помощь им станет ударом в самое сердце родным жертв терактов в Париже и Брюсселе.

"В социальных сетях они превозносили теракты в Брюсселе и Париже. И этих персонажей вы просто так пустите в Бельгию? – спрашивает следователь. — У их детей, спасибо родителям, уже изменено сознание, они сильно травмированы. Они ничего, кроме войны, не видели. Им это с молоком матери привито. Какой родитель хотел бы такого одноклассника своему ребенку?"

"Мы знаем, что женщина вернулась в Бельгию, чтобы родить второго ребенка, — говорит Надя Сминате, депутат парламента Фландрии. — Получила тут высококвалифицированную помощь, а через пару месяцев показала средний палец и уже с двумя детьми уехала в Сирию; мы знаем, что она имена детям дала "воин" или "убийца"; что она растит своих детей с идеей ненависти; что агитирует наших западных детей перенимать ее философию; так вот зная все это, мы все еще должны нести за нее ответственность?"

Многие из этих женщин в Бельгии заочно осуждены за терроризм. Вернись они в Европу, отправятся в тюрьму. И все же при поддержке родственников в Бельгии они готовы добиваться своего любыми методами. На рассмотрении суда находится около 150 заявок от таких семей. Идут в ход и угрозы. "Мы должны спасти бельгийских детей из ИГИЛ, иначе позже они вернутся сами", — говорит Набила Мазуз, основатель объединения "Джихад Матерей".

Если сейчас их не перевезут в Европу, позже дети могут прийти сами — с местью. Но именно поэтому Бельгия не намерена выполнять их требования. Ведь они сами сделали выбор в пользу терроризма — за себя и за собственных детей. "А что если позже этому ребенку расскажут, что его родители погибли, как герои, от западной пули?" – спрашивает Стевен Вандепут, министр обороны Бельгии.

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