Адвокат: от домогательств Вайнштейна пострадали почти 1000 женщин

Адвокат Элизабет Феган уверена, что от сексуальных домогательств продюсера Харви Вайнштейна могли пострадать порядка тысячи женщин. Феган рассказала, что побеседовала с женщинами, работавшими в студии Miramax в восьмидесятых. По ее словам, они утверждают, что Вайнштейн был "агрессором и хищником" и его домогательства были практически ежедневными.

В настоящее время продюсера судят в Нью-Йорке, напоминает ТАСС. Его обвиняют по пяти пунктам. Шестой был снят из-за противоречий в показаниях одной из женщин. В течение тридцати лет, по словам обвинения, Вайнштейн склонял к сексуальным отношениям сотрудниц Miramax. В обмен он обещал карьерный рост. В числе его жертв — Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Сальма Хайек. Сам Вайнштейн отрицает все обвинения.