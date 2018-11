Стрельба в Дартмутском колледже в США: один человек получил смертельное ранение

В США неизвестный открыл стрельбу на территории Дартмутского колледжа. При этом один человек получил смертельное ранение, передает телеканал "Россия 24".

Как заявили в администрации учебного заведения, жертва не была их студентом. На территории кампуса слышали несколько выстрелов. Открывшего огонь пока ищут. Полиция выясняет подробности, а студентов просит оставаться в укрытии, пока злоумышленника не поймают.

A shelter in place has been ordered at Dartmouth College in New Hampshire after one person was shot on campus; additional shots are being reported, suspect at-large — @NBCBoston https://t.co/C1Sg2M1Pl7