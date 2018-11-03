Выборы губернатора Приморья пройдут без КПРФ

Отделение КПРФ в Приморье не стало выдвигать кандидата от коммунистов на предстоящих выборах губернатора региона. На конференции в субботу, 3 ноября, такое решение поддержали 42 делегата из 56. Одиннадцать делегатов выступили против, трое воздержались, рассказал первый секретарь Приморского краевого комитета КПРФ Анатолий Долгачев.

Ранее, 9 и 16 сентября, в Приморском крае прошли два тура выборов губернатора, передает "Интерфакс". Их итоги затем были отменены из-за нарушений в процессе голосования. Повторные выборы губернатора региона назначены на 16 декабря.

Ранее заявления о намерении бороться за пост губернатора Приморья подали в избирательную комиссию края три самовыдвиженца и 10 партийных кандидатов. Это, в частности, врио главы края Олега Кожемяко, который идет на выборы самовыдвиженцем, Олег Митволь от партии "Зеленые" и глава приморского отделения "Деловой России" Алексей Тимченко, выдвинутый региональным отделением "Партии роста". От ЛДПР документы подал депутат Госдумы Андрей Андрейченко.

Председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности думы Владивостока Роза Чемерис подала документы для выдвижения от партии "За женщин России". От партии "Коммунисты России" планирует подать документы Максим Сурайкин, набравший 0,68 процента голосов на выборах президента РФ в марте этого года. Сообщалось также, что самовыдвиженцем на выборы идет член "Единой России" и помощник депутата Госдумы Вячеслав Гнездилов.